بازدید حجت الاسلام خاموشی از مراکز فرهنگی و مذهبی تانزانيا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، عضو شورای عالی این سازمان و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در سفر یك هفته‌ای خود به تانزانیا، ضمن دیدار با نمایندگان سیاسی و فرهنگی ایران در این كشور آفریقایی، با برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تانزانیا هم دیدار و گفت‌وگو كرد. مرتضی صبوری، رایزن فرهنگی ایران در تانزانیا، خاموشی را در این دیدارها همراهی می‌كرد. آنچه در ادامه می‌آید، گزارشی است كوتاه از برخی دیدارهای عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تانزانیا.

بازدید از شبکه تلویزیونی IBN

حجت‌الاسلام مهدی خاموشی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، روز چهارشنبه 24 دی همراه با مرتضی صبوری رایزن فرهنگی ایران در تانزانیا، از مؤسسه العتره و شبکه تلویزیونی IBN متعلق به جماعت شیعیان اثناعشری خوجه در شهر دارالسلام تانزانیا، بازدید کرد.

در این بازدید، محبوب سمجی، مدیرعامل مؤسسه و مدیر شبکه تلویزیونی IBN، گزارشی از مجموعه فعالیت‌های مؤسسه العتره در حوزه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) ارایه داد. وی با اشاره به تأسیس تلویزیون IBN در سال 2002، فعالیت آن را علیرغم کمبود امکانات و تجهیزات، رو به توسعه دانست.

سمجی گفت: به تازگی موفق شده‌ایم با اجاره ماهواره، برنامه‌های این تلویزیون که تاکنون به صورت کابلی و فقط در دارالسلام قابل دریافت بود را در سطح قاره آفریقا قابل پخش كنیم.

ویو با اشاره به گستره پخش برنامه‌های IBN در سطح آفریقا، بر لزوم بالا بردن کیفیت برنامه‌ها تأکید کرد و خواستار مساعدت‌های ایران در این باره شد.

محبوب سمجی همچنین درباره فعالیت مؤسسه العتره در حوزه رادیو «معرفه» که در تانگا پخش می‌شود و در سال 2012 تأسیس شده است، گزارشی ارایه داد و گفت كه برنامه‌های این رادیو با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده است و علیرغم فعالیت شدید وهابیت در تانگا، این رادیو توانسته مخاطبین بسیاری داشته باشد.

وی از دیگر فعالیت‌های مؤسسه العتره، ترجمه و چاپ کتاب‌های اسلامی را معرفی و اظهار كرد: در ظرف 14 سال گذشته، این مؤسسه موفق شده است بیش از 210 عنوان کتاب را به زبان سواحیلی ترجمه و چاپ كند که تعداد قابل توجهی از آنها، کتا‌ب‌های نوشته شده در ایران مانند آثار شهید مطهری هستند.

وی همچنین در حوزه همکاری با جراید نیز به همکاری منظم با هفته‌نامه «المیزان» وابسته به اهل تسنن (بنیاد امام بخاری) اشاره كرد.

محبوب سمجی با تشکر از همکاری و حمایت رایزنی فرهنگی ایران در تانزانیا از برنامه‌های مؤسسه العتره در حوزه‌های رسانه‌ای، بر لزوم تقویت همکاری‌ها و حمایت‌ها تأکید و آمادگی خود را برای بهره‌مندی از پیشنهاداتی که سبب ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌ها می‌شود، ابراز كرد.

حجت‌الاسلام خاموشی نیز در این دیدار تلاش ارزنده دست‌اندركاران مؤسسه العتره را مایه مباهات دانست که علیرغم همه کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، در یک فضای کوچک، خدمات شایان توجهی را در معرفی مکتب اهل بیت (ع) دارند و تأثیرگذار در گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) و اسلام ناب محمدی (ص) هستند.

وی با تشریح وظایف متنوع سازمان تبلیغات اسلامی، آمادگی این سازمان برای پشتیبانی لازم از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و نیز نشر کتاب مؤسسه العتره را اعلام كرد.

خاموشی همچنین با اشاره به اهمیت رسانه، بر لزوم استفاده از فرصت فضای مجازی در عرصه رسانه تأکید كرد و نیازسنجی و شناخت صحیح ذایقه فرهنگی مخاطبین و برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند برای جذب مخاطب و تأثیر سازنده بر آن را بسیار مهم دانست.

عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه با تشریح تولیدات رسانه‌ای حوزه کودکان در سازمان تبلیغات اسلامی، موضوع امکان دوبله و استفاده از آن در تلویزیون IBN را قابل بررسی دانست.

خاموشی در پایان این دیدار، بر لزوم همکاری مؤسسه العتره با سایر رسانه‌های بومی تانزانیا تأکید و پشتیبانی خود را در این باره اعلام كرد.

بازدید از حوزه امام جعفر صادق (ع) در دارالسلام

حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، روز چهارشنبه 24 دی همراه با مرتضی صبوری، رایزن فرهنگی كشورمان در تانزانیا، از حوزه امام جعفر صادق (ع) ـ با بیش از 150 طلبه ـ و مسجد الغدیر در منطقه کیگوگو در شهر دارالسلام، بازدید کرد.

در این بازدید که با استقبال شیخ حمید جلال، مدیر حوزه و دکتر کانجو، از مدیران مرکز شیعیان اثناعشری بومی (TIC) و شیخ عبدالله سیف، از شاگردان مرحوم آیت‌الله محسن حکیم، همراه بود، شیخ جلال، درباره فعالیت‌های متنوع و گسترده حوزه امام جعفر صادق (ع) در باب آموزش معارف اسلامی و آموزه‌های اهل بیت (ع) در این حوزه و نیز فعالیت تبلیغی حوزه، گزارش مبسوطی ارایه داد.

وی گفت: با اتخاذ تدابیری، دامنه فعالیت‌های حوزه به کل تانزانیا گسترش یافته و شامل تشکیل شعب حوزه در 42 منطقه تانزانیا و سرکشی به خانواده‌های شیعه و نیز برقراری تعامل سازنده با علمای اهل تسنن و حتی با رهبران مسیحی است.

سپس حجت‌الاسلام خاموشی، از بخش‌های آموزشی حوزه بازدید كرد و با طلاب مشغول به تحصیل در آن، درباره اهمیت آموزش علوم اسلامی و ترویج صحیح آن صحبت و بر لزوم اهتمام بیش‌تر طلاب به فراگیری قرآن کریم، تأکید کرد.

دیدار با سفیر ایران در تانزانیا

حجت‌الاسلام مهدی خاموشی، روز سه‌شنبه 23 دی، با حضور در سفارت ایران در تانزانیا، با مهدی آقاجعفری، سفیر ایران در این کشور دیدار و گفت‌وگو كرد. رییس سازمان تبلیغات اسلامی در این دیدار كه در حضور حجت‌الاسلام شاهدی، مسئول جامعه‌المصطفی تانزانیا و مرتضی صبوری، رایزن فرهنگی ایران در این كشور، انجام شد، اهداف سفر خود به تانزانیا را تشریح كرد.

مهدی آقاجعفری در این دیدار، درباره مسایل و روابط مشترک ایران و تانزانیا در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توضیحاتی را ارایه داد.

خاموشی نیز با بیان اهمیت شناخت دقیق‌تر و جامع‌تر از تانزانیا و ظرفیت‌های آن، روند همکاری‌ها با تانزانیا را مثبت و دلگرم‌کننده دانست و اظهار امیدواری کرد كه این روند در حوزه‌های مورد علاقه طرفین گسترش بیش‌تری یابد.

وی با اشاره به گزارش‌های خوب از همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و دینی و اجتماعی، حفاظت و تقویت دستاوردهای ناشی از این روابط سازنده در کنار توجه همه‌جانبه به وحدت مسلمین را از ضروریات دانستند و بر توسعه و تعمیق هرچه بیش‌تر همکاری‌ها با دولت و بخش‌های مختلف جامعه تانزانیا، تاکید کرد.

بازدید از نمایندگی جامعه‌المصطفی در دارالسلام

حجت‌الاسلام مهدی خاموشی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روز سه‌شنبه 23 دی، همراه با مرتضی صبوری، رایزن فرهنگی ایران در تانزانیا، با حضور در نمایندگی جامعه‌المصطفی، با حضور در نمایندگی جامعه‌المصطفی در تانزانیا، از بخش‌های آموزشی این نمایندگی بازدید و در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام شاهدی، مسئول این نمایندگی، در جریان چگونگی فعالیت جامعه‌المصطفی که 30 طلبه از نقاط مختلف تانزانیا در آن مشغول به تحصیل هستند، قرار گرفت.

خاموشی در جمع طلاب جامعه‌المصطفی و پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سایر مقامات جمهوی اسلامی ایران، به ذکر آیات مبارکه و احادیث شریفه در باب اهمیت تبلیغ و کسب علوم دینی پرداخت و گفت: تأکید شده است چنانچه مردم محاسن کلام اهل بیت (ع) را به درستی بفهمند آن را پذیرا خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، به ویژه در حوزه انتشارات و مدیریت امور مساجد و تشکل‌های دینی و فعالیت در فضای مجازی، به توضیح روند پرشتاب تغییرات جهانی در عرصه‌های مختلف به خصوص فکری و فنآوری پرداخت و رسالت و مسئولیت علما و دانش‌آموختگان علوم دینی را بسیار سنگین توصیف کرد.

خاموشی در ادامه سخنان خود خواستار به‌روز رسانی فعالیت‌های تبلیغی با استفاده صحیح از فنآوری‌ها شد و با طرح سؤالاتی در باب چگونگی تفوق فرهنگی و دینی در جوامع بشری امروز که متأسفانه تقابل فرهنگ‌ها در آن تشدید شده است، استفاده صحیح و مؤثر از فرامین خداوند در قرآن کریم و فرمایشات معصومین (ع) را ضروری دانست و بر تأثیرات ماندگار رفتار و کردار در پذیرش یا عدم پذیرش یک فرهنگ، تأکید كرد.

عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با ذکر آیات الهی، بر ویژگی‌های غنای ذاتی فرهنگ اسلام و تبیین آن و داشتن بهترین برنامه زندگی از سوی اسلام و رابطه بشری با اسلام، تأکید كرد و فراگیری و درک صحیح و سپس تبیین درست و ترویج سازنده فرهنگ اهل بیت (ع) به همراه تهذیب نفس و تقوای الهی و تمسک به ولایت را، از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تحقق و پیشبرد اهداف تبلیغی برشمرد.

وی فرهنگ انقلاب اسلامی ایران را در حال گسترش در جهان دانست و از علاقمندان و دوستداران انقلاب اسلامی که برای گسترش این فرهنگ که برخاسته از فرهنگ ناب اسلامی است، تلاش می‌کنند ، قدردانی كرد.

بازدید از رایزنی فرهنگی ایران

رئیس تبلیغات اسلامی و هیات همراه به تانزانیا با حضور در رایزنی فرهنگی کشورمان ضمن بازدید از مجموعه رایزنی، در جلسه مشترکی با مرتضی صبوری رایزن فرهنگی، در جریان فعالیتهای متنوع کاری رایزنی قرار گرفت.

در این دیدار صبوری رایزن فرهنگی كشورمان پیرامون شرایط و ظرفیتهای کاری تانزانیا در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی و دینی و هنری و فعالیتهای رایزنی فرهنگی توضیحات لازم را ارائه نمود.

خاموشی نیز با تقدیر و تشکر از فعالیتهای صورت گرفته ، درخصوص راههای تقویت و گسترش همکاریها در حوزه های مختلف نکات ارزنده ای را بیان داشت.

وی با تاکید بر وجود نسبی مشترکات فکری بین مردم دو کشور در خصوص سوابق و روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی ، بر لزوم توجه بیشتر در باب تبیین و معرفی فرهنگ رو به گسترش گفتمان انقلاب اسلامی و معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران تاکید و به آشنا ساختن هرچه بیشتر مردم با فرهنگ غنی و کهن ایران اسلامی و راههای مبادله تجارب با یکدیگر و گسترش همکاریها توصیه نمود.

بازدید از حوزه مرکز بلال مسلم میشن - دارالسلام

حجه الاسلام و المسلمین خاموشی 24 دی ماه همراه با مرتضی صبوری رایزن فرهنگی از حوزه مرکز مسلم بلال میشن دارالسلام به مدیریت سید عارف علی نقوی ، بازدید نمود.

دراین بازدید مدیران حوزه پیرامون فعالیتهای آموزشی حوزه گزارشات لازم را ارائه کرد و سپس وی از بخشهای مختلف آموزشی بازدید و در دیدار با طلاب پیرامون اهمیت فراگیری معارف اسلامی و تبلیغ صحیح مطالبی بیان كرد.



گفتنی است مرکز مسلم میشن از جمله اولین مراکزی است که توسط مرحوم سید اختر رضوی و علمای دیگر برای تعلیم و ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) در تانزانیا تاسیس شده است.