ایران - ژاپن؛ شکستن طلسم با طعم انتقام/ در انتظار نمایش مقتدرانه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۵ به مصاف هم خواهند رفت که پیروز این دیدار سومین تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی را پس از اردن و کره جنوبی مشخص می‌کند.

ایران و ژاپن تاکنون ۱۸ بار به مصاف هم رفته‌اند که ۶ پیروزی سهم هر کدام از تیم‌ها بوده و ۶ دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. در مصاف رو در روی ایران و ژاپن ۴۰ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرده که سهم ایران ۱۹ و سهم ژاپن ۲۱ گل بوده است.

نخستین پیروزی ایران

نخستین بازی رو در روی دو تیم در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۱۳۲۹ در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ برگزار شد که آن دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و در ۱۸ اسفند همان سال بار دیگر دو تیم به مصاف هم رفتند که این بار ایران توانست با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست دهد تا نخستین پیروزی ایران برابر این تیم به دست آید.

بهترین پیروزی ۲ تیم

بهترین پیروزی ایران برابر ژاپن به بازی‌های آسیایی سال ۱۹۸۶ بر می‌گردد که تیم ملی کشورمان با ۲ گل سید مهدی ابطحی و ناصر محمدخانی توانست حریف خود از شرق آسیا را شکست دهد؛ در مقابل بهترین پیروزی سامورایی‌ها (لقب تیم ملی ژاپن) به جام ملت‌های دوره قبل باز می‌گردد که آنها در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست ۳ بر صفر ایران شدند تا سنگین‌ترین شکست تاریخ رویارویی دو تیم را به ایران متحمل کنند و این بازی می‌تواند فرصت خوبی برای شاگردان امیر قلعه نویی باشد تا انتقام شکست دوره گذشته را بگیرند.

علی دایی بهترین گلزن ایران

در مجموع ۱۳ بازیکن از ایران موفق شده‌اند دروازه ژاپن را باز کنند که از میان آنها علی دایی با به ثمر رساندن ۴ گل بهترین آمار را دارد؛ در تیم ملی ژاپن هم «یویا اوساکو» و «اسامو مائدا» با زدن ۲ گل بهترین گلزنان این تیم به ایران به حساب می‌آیند.

در بین بازیکنان فعلی تیم ملی، مهدی ترابی سابقه گلزنی به تیم ملی ژاپن را دارد. در دیدار دوستانه دو تیم در سال ۱۳۹۴ که با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید، ترابی زننده تک گل ایران بود.

ایران در گروه C این دوره از مسابقات قرار داشت و توانست با برتری در هر ۳ دیدار برابر تیم‌های فلسطین، هنگ کنگ و امارات با کسب ۹ امتیاز کامل راهی مرحله حذفی شد و در یک هشتم نهایی شاگردان قلعه نویی به سختی و در ضربات پنالتی با نتیجه ۵ بر ۳ از سد سوریه گذاشتند و پا به مرحله یک چهارم نهایی گذاشتند.

تیم ملی ژاپن در گروه D قرار داشت و پس از عراق با ۶ امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفت و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد. ژاپن در یک هشتم نهایی رو در روی بحرین قرار گرفت و به راحتی توانست با نتیجه ۳ بر یک این تیم را شکست دهد. «آیاسه یوئدا» مهاجم تیم ملی ژاپن با به ثمر رساندن ۴ گل نقش پررنگی در موفقیت‌های این تیم در جام ملت‌های آسیا داشته است و پس از او «تاکومی مینامینو» با ۲ گل زده در رده دوم قرار گرفته است.

مهدی طارمی با ۳ گل زده بهترین گلزن ایران در این مسابقات است که به دلیل اخراج در دیدار با سوریه نمی‌تواند تیم ملی را در این بازی حساس همراهی کند و سردار آزمون که تاکنون یک گل و ۲ پاس گل از خود به ثبت رسانده است امید اول قلعه نویی برای درخشش در این بازی به شمار می‌رود.

ناکامی ایران برابر ژاپن در تاریخ جام ملت‌های آسیا

ایران و ژاپن در تاریخ رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که ۲ پیروزی سهم سامورایی‌ها بوده و ۲ بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است و تاکنون ایران نتوانسته ژاپن را در این تورنمنت شکست دهد که این نکته می‌تواند به بازیکنان تیم ملی کشورمان انگیزه دهد تا در بازی امروز این آمار منفی را از مقابل نام ایران حذف کنند.

این بازی با قضاوت «مانینگ» داور اهل کشور چین برگزار می‌شود و باید دیدار این داور مطرح در نوزدهمین دیداری که برای ایرانی‌ها قضاوت می‌کند تیم ملی کشورمان موفق به شکست ژاپن می‌شود یا خیر.