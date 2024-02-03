به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در حساس‌ترین دیدار رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به مصاف هم خواهند رفت تا تکلیف یک تیم دیگر حاضر در مرحله نیمه نهایی این مسابقات مشخص شود.

بخش ژاپنی سایت «yahoo» در مطلبی به این بازی پرداخته است. این سایت در مطلب خود آورده؛ ایران با وجود محرومیت مهدی طارمی و مصدومیت مدافعان خود شرایط ایده آلی برای این مسابقه ندارد اما آنها سال‌هاست که در رنکینگ جهانی عملکرد خوبی داشته‌اند و تردیدی در قدرت این تیم نیست.

ایران پس از لبنان مُسِن تری تیم مسابقات را دارد و اکثر بازیکنان این تیم سابقه حضور در دوره‌های گذشته جام ملت‌ها را در کارنامه خود دارند. آخرین مصاف رو در روی این دو تیم هم به جام ملت‌های سال ۲۰۱۹ بر می‌گردد که در مرحله نیمه نهایی ژاپن با نتیجه ۳ بر صفر توانست ایران را شکست دهد و به فینال راه یابد.