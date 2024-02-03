زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشتکار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر گفت: واحدهای استانی، موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه باید تمهیدات لازم برای اجرای مناسب تقویم آموزشی نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ دانشگاه را اتخاذ کنند.

وی اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مراکز آموزش علمی کاربردی برای رعایت قوانین و مقررات آموزشی، اطلاع‌رسانی مناسب، اطمینان از ثبت صحیح انتخاب واحد و نهایی شدن آن در بازه زمانی متناسب و طبق جدول اعلامی ضروری دانست و نظارت و برنامه‌ریزی لازم در بازه‌های زمانی طبق جدول اعلام شده خواستار شد.

جدول تقویم آموزشی نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی