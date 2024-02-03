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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

برای نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲؛

زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشتکار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر گفت: واحدهای استانی، موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه باید تمهیدات لازم برای اجرای مناسب تقویم آموزشی نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ دانشگاه را اتخاذ کنند.

وی اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مراکز آموزش علمی کاربردی برای رعایت قوانین و مقررات آموزشی، اطلاع‌رسانی مناسب، اطمینان از ثبت صحیح انتخاب واحد و نهایی شدن آن در بازه زمانی متناسب و طبق جدول اعلامی ضروری دانست و نظارت و برنامه‌ریزی لازم در بازه‌های زمانی طبق جدول اعلام شده خواستار شد.

جدول تقویم آموزشی نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی

زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

کد مطلب 6012749

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    نظرات

    • اصلانیx296 IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر شهریه دانشگاه علمی کاربردی چه قدره بعد شهریار کجا داره دانشگاه علمی کاربردی یه کهنز رو می دونم که اونم باغبانی و زراعت داره بچه ها ما میخوان برن حسابداری چون دوره نرم افزار ها رو دیدن ممنونم میشم راهنماییم کنید

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