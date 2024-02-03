به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس ایران در پلی‌آف گروه دو جهانی دیویس کاپ باید به مصاف تیم استونی برود. میزبانی این رقابت‌ها ابتدا به عهده ایران بود اما عدم تمایل استونی برای حضور در کشورمان باعث شد فدراسیون تنیس ایران با چالش‌هایی برای میزبانی از این بازی مواجه شود.

در نهایت نیز با شکایت‌هایی که به دادگاه ورزش و فدراسیون جهانی شد رای صادره مبنی بر این شد که این بازی باید با حفظ حق میزبانی ایران در یک کشور ثالث برگزار شود.

فدراسیون تنیس ایران ابتدا کشور پاکستان را به عنوان میزبان معرفی کرد که این درخواست هم به دلیل شرایط خاص این کشور رد شد. سریلانکا گزینه بعدی فدراسیون ایران بود که در نهایت با موافقت فدراسیون جهانی همراه شد و حالا قرار است سریلانکا به عنوان کشور ثالث میزبان دیدار دو تیم ایران و استونی باشد.

این بازی ابتدا قرار بود در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ بهمن ماه به میزبانی تهران برگزار شود ولی با توجه به اتفاقات رخ داده تاریخ برگزاری این بازی به ۲۵ و ۲۶ اسفندماه موکول شد.

تیم تنیس دیویس کاپ ایران تابستان امسال در مسابقات سریلانکا دست به کار بزرگی زد و با شکست تمامی مدعیان جواز حضور در مرحله پلی‌آف گروه دو جهانی را برای اولین بار کسب کرد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این بار هم تنیسورهای کشورمان در خاک سریلانکا موفق به شکست استونی خواهند شد یا خیر.

گفتنی است که تیم ملی کشورمان در صورت پیروزی در این دیدار می‌تواند همچنان جایگاه خود را در گروه دو جهانی حفظ کند.