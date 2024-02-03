به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس با حضور ۱۶ تیم برگزار می شود. طبق دستورالعمل مربوط به این رقابت ها که پیش از المپیک توکیو نهایی شد، ۶ تیم قاره ای (قهرمانان قاره ها)، ۸ تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی، یک تیم از رنکینگ ماه مارس ۲۰۲۴ و تیم میزبان (فرانسه) ترکیب ۱۶ تیمی این رقابت ها را تشکیل می دهند.

تنیس روی میز ایران که تاکنون در بخش تیمی المپیک شرکت نداشته، در تلاش است تا برای نخستین بار به این مهم برسد. مسابقات جهانیِ پیش رو تنها فرصت برای کسب این سهمیه است چراکه تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی آسیا که شهریور در کره جنوبی برگزار شد به رتبه ششمی اکتفا کرد و نتوانست تک سهمیه مسابقات برای المپیک را بگیرد.

از طرفی با توجه به جایگاه ۲۵ ایران در رنکینگ جهانی، کسب تک سهمیه بازی های المپیک از این رده بندی تقریبا برای تنیس روی میز کشورمان محال است. بنابراین ملی پوشان ایرا می توانند اولین سهمیه تیمی المپیک را از مسابقات جهانی بگیرند البته اگر یکی از هشت تیم برتر این رقابت ها شوند.

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان با حضور ۴۰ تیم ۲۷ بهمن تا ۶ اسفند در هر بخش مردان و بانوان برگزار می شود. تیم های شرکت کننده دیدارهای مقدماتی خود را در هشت گروه پنج تیمی آغاز می کنند. در پایان مرحله مقدماتی سه تیم برتر هر گروه صعود می کنند. تیم های صدرنشین در مرحله نخست حذفی استراحت خواهند داشت و تیم های دوم و سوم گروه ها برگزارکننده دیدارهای این مرحله خواهند بود. هشت تیم برنده این دیدارها با هشت تیم صدرنشین مرحله حذفی، ترکیب ۱۶ تیم را تشکیل می دهند که هشت تیم المپیکی از میان آنها انتخاب می شود.

تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی آسیا ششم شد و نتوانست کسب سهمیه کند

گروه بندی تیم های مردان و بانوان تنیس روی میز ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است:

بخش مردان

* پرتغال با رنکینگ جهانی ۸

* مصر با رنکینگ جهانی ۱۰

* رومانی با رنکینگ جهانی ۲۲

* ایران با رنکینگ جهانی ۲۵

* تایلند با رنکینگ جهانی ۴۰

بخش بانوان

* ژاپن با رنکینگ جهانی ۲

* برزیل با رنکینگ جهانی ۱۴

* لوکزامبورگ با رنکینگ جهانی ۱۸

* آفریقای جنوبی با رنکینگ جهانی ۳۰

* ایران با رنکینگ جهانی ۳۵

در بخش مردان، به غیر از تایلند سایر هم گروه های ایران در رده بندی جهانی جایگاهی بالاتر از ایران دارند با این حال پیمان حسنی کارشناس تنیس روی میز ایران تاکید دارد که ملی پوشان ایران شانس صعود از مرحله مقدماتی را دارند اما در کل برای کسب سهمیه المپیک کار بسیار سختی خواهند داشت. او می گوید در بخش بانوان اما هیچ انتظاری از بازیکنان نیست با این حال عدم اعزام شان هم اصلا به صلاح نیست.

ملی پوشان تنیس روی میز باید در مسابقات جهانی یکی از هشت تیم برتر شوند تا برای نخستین بار کسب سهمیه تیمی کنند

ضعیف ترین سید مسابقات حریف ایران است

پیمان حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر در تحلیل خود از عملکردی که تیم ملی تنیس روی میز ایران می تواند در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی داشته باشد، گفت: بین هشت تیمی که طبق سیدبندی سرگروه هر یک از گروه ها هستند، پرتغال با سید هشت ضعیف ترین تیم است اما به هر حال این تیم رنکینگ هشتم دنیا را دارد. پرتغال تیمی یکدست دارد، سه بازیکن این تیم بسیار موثر هستند، درکل از نظر فنی پرتغال از تیم ایران بالاتر است. اصلی ترین و سخت ترین کار ایران برابر همین تیم پرتغال است.

می توانیم مصر را با «عمر عصار» شکست دهیم

وی با اشاره به مصر و ترکیب بازیکنان این تیم خاطرنشان کرد: «عمر عصار» بازیکن کلیدی مصری هاست که یک دوره در لیگ ایران هم بود و در مسابقات مختلف هم حریف نمایندگان ایران بوده است. ملی پوشان ایران از این بازیکن شناخت لازم را دارند. بازیکنی مانند نوشاد عالمیان می تواند مقابل عمر عصار برنده باشد. نفرات دوم و سوم مصر هم در حدی هستند که بتوان مقابل آنها نماینده داشت.

رومانی در حد خودمان است، تایلند سابقه برد ما را ندارد

این مربی تنیس روی میز ادامه داد: رومانی تقریبا در حد و اندازه های خودمان است. تایلند هم به عنوان حریف آسیایی تیمی است که ایران سابقه باخت مقابل آن را ندارد، چه با بازیکنان اصلی و چه با بازیکنان ذخیره.

می توانیم به عنوان تیم دوم صعود کنیم

حسنی تاکید کرد: بااین اوصاف تیم ملی تنیس روی میز ایران نمی تواند صدرنشین گروه شود اما این شرایط را دارد که با سه برد تیم دوم گروه شود که در این صورت درمرحله حذفی کار راحت تری خواهد داشت چراکه باید با تیم سوم گروه دیگر رقابت داشته باشد.

باید در ۴ بازی سخت برنده شویم

این کارشناس تنیس روی میز در ارزیابی کلی خود از روندی که تیم ملی باید برای کسب سهمیه در مسابقات جهانی طی کند، گفت: وارد هشت تیم برتر شدن نتیجه ای است که همه تیم ها از این دوره رقابتهای جهانی به دنبال آن هستند تا المپیکی شوند. طبق دستور العمل مسابقات اگر ما ۴ دیدار از ۵ دیدار را با برد به پایان برسانیم (به جز بازی با تایلند) می توانیم کسب سهمیه کنیم.

کارشناس تنیس روی میز تاکید دارد در تمام دیدارهای جهانی باید مانند روز بازی با ژاپن بود

باید هر روز مانند بازی با ژاپن باشیم

وی تصریح کرد: دستیابی به این سهمیه از مسابقات جهانی واقعا کار سختی است. تیم ملی ایران در واقع در تمام دیدارها باید مانند روز بازی با ژاپن در بازی های آسیایی عمل کند تا به نتیجه برسد. ژاپن تیم دوم آسیا است که سه بازیکن بالاتر و با کیفیت تر از ایران دارد با این حال در هانگژو مغلوب ایران شد. با این تفاوت بازی با ژاپن در یک روز بود اما برای مسابقات جهانی باید در چند روز متوالی خوب و عالی کار کرد.

بانوان شانسی برای برد ندارند

حسنی همچنین درمورد تیم بانوان و پیش بینی عملکردش در مسابقات جهانی گفت: زمانیکه رقابت های قهرمانی جهان با حضور ۷۲ تیم برگزار می شد، تیم بانوان ایران صاحب برد می شد اما با توجه به تغییر شیوه برگزاری مسابقات، کاهش تیم های شرکت کننده به ۴۰ تیم و گروه بندی انجام شده هیچ شانسی برای پیروزی تیم ایران نیست.

نیم نگاه به لوکزامبورگ، امید به آفریقا

وی در این رابطه افزود: شاید بتوان برای نتیجه گیری نیم نگاهی به لوکزامبورگ داشت اما بیشتر از همه می توان به دیدار مقابل آفریقا امیدوار بود که در مورد آن هم نمی توان با اطمینان صحبت کرد.

اعزام نشوند اسیر سقوط جهانی می شوند

این کارشناس تنیس روی میز در مورد دلیل اعزام تیم ملی بانوان با این شرایط و وقتی امیدی به پیروزی آن نیست، گفت: تیم ملی بانوان در دوره پیشین مسابقات قهرمانی جهان شرکت داشته و امتیازی کسب کرده است. اگر در این دوره شرکت نداشته باشد، نه تنها امتیاز دوره قبل را از دست می دهد بلکه امتیاز جدیدی هم برایش جایگزین نمی شود. این مسئله باعث سقوط چند پله ای در رنکینگ جهانی می شود و همین رده ۳۵ را از هم از دست می دهیم. بنابراین حضور در مسابقات بهتر از عدم حضور است حتی اگر نتیجه ای به دست نیاید.

تیم ملی تنیس روی میز شانسی برای برد در مسابقات جهانی ندارد اما اعزامش لازم است

رقابت های آسیایی میانه مهمتر از جهانی است

حسنی به رقابت های آسیای میانه برای کسب سهمیه انفرادی المپیک که اسفند در ازبکستان برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: وضعیت تنیس روی میز ایران برای کسب سهمیه تیمی از مسابقات جهانی اینگونه است. ایران اما از مسابقات آسیایی میانه برای سه دوره اخیر المپیک کسب سهمیه کرده است. اینبار هم شانس ما برای کسب سهمیه از این رقابت ها بیشتر است. در کل این مسابقات برای مان مهمتر است. باید به آن توجه بیشتر شود.