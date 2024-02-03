انتقاد از نگاه اقتصادی به قبور و لاکچری سازی آرامستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سعیدی صبح شنبه در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج در بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شهرداری در خصوص پروژه ساخت آرامگاه خانوادگی در آرامستان های کرج گفت: آرامستان ها بخش یکپارچه از مناظر فرهنگی به شمار می‌روند چرا که افراد با مراجعه ‏به این مکان‌ها می‌توانند با هویت یک شهر آشنا شوند.

وی مطرح کرد: یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی در ایجاد تعلق شهری ساخت آرامستان است، یعنی شهرداری با توجه به جمعیت باید به گورستان آن فکر کند. زمانی در فرهنگ ما گورستان پایان همه چیز بود اما در نگاه جدیدی که به مقوله فرهنگ می‌شود، اینگونه نیست. قبور و ظواهر آن در شرع مقدس آداب و احکامی دارد که باید رعایت شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: لاکچری سازی قبرستان و تزئین و زیباسازی قبور با فلسفه تربیتی و دینی در تضاد بوده و ساخت آلاچیق، قبور خانوادگی، پیش خرید قبر و امثال آنها خارج کردن آرامستان از مسیر اصلی قبرستان مسلمین است. فضای آرامستان محلی است که ناگزیر تجربه‌های مشترکی را برای بازماندگان به همراه دارد.

سعیدی با بیان اینکه چه بسا سازگار کردن آن با مضامین فرهنگی تقویت ویژگی‌های مثبت و حتی تسکین دهنده برای مراجعه کنندگان می‌تواند امکان برقراری تعاملات اجتماعی بین افراد را افزایش دهد و از ناخوشایندی تجربه آن بکاهد، ضمن انتقاد از نگاه و طبقه بندی اقتصادی به قبور در آرامستان بیان کرد: فاصله طبقاتی بین مرفهان و نیازمندان به مرگ کشیده نشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: در این راستا شورای شهر با تدبیر بیشتر در مصوبات خود اندوه بازماندگان در از دست دادن عزیزان خود را با ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت قبر ملاحظه می‌کند و در مصوبات خود منافع و صلاح مردم را نسبت به منافع دیگر در اولویت دارد.