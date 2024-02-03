افتخارات ارتش در سایه انقلاب اسلامی به دست آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای هوانیروز ارتش، با تبریک فرارسیدن ایامالله دهه فجر اظهار کرد: افتخارات ارزشمند ارتش در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی به دست آمده است؛ ارتشی که در تمامی سطوح و عرصهها، از جمله یگانهای نیروی زمینی، به ولایتمداری و حقطلبی شهره است.
وی با اشاره به اهداف مدنظر از برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: مطابق اوامر و منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) مبنی بر بهبود کارآمدی، ارتقای تحرکپذیری و پیشرفت در پاسخگویی به نیازهای جنگهای نوین، کوشش شد تا ارتش در هر دوره، متفاوتتر و کارآمدتر از دورههای قبل باشد؛ به همین دلیل نمیتوان توانمندیها و دستاوردهای ارتش را نه تنها با سالهای نخست وقوع انقلاب اسلامی، بلکه حتی با پنج سال پیش نیز مقایسه کرد. برگزاری این نمایشگاه، گامی در راستای به نمایشگذاشتن تواناییها و دستاوردهای ارتش در چند سال اخیر بوده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در رابطه با فرآیند تغییرات و پیشرفتهای به دست آمده در سالهای اخیر تصریح کرد: پس از صدور فرمان فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، دورههای متعدد مطالعاتی سپری و در نهایت پس از رایزنی با متخصصان و اندیشمندان، مجموعهای از تغییرات ژرف در ساختار و سازماندهی نیروی زمینی ارتش انجام شد تا پاسخگوی نیازهای عملیاتی این نیرو باشد. ایجاد دو رستهی نوپدید به نامهای «متحرک هجومی» و «واکنش سریع»، نمونهای از دگرگونیهای به وقوع پیوسته در ماهیت یگانها و تغییر در کلیت ساختار نیروی زمینی است.
وی در ادامه افزود: پس از دگرگونسازی ساختار و سازماندهی نیروی زمینی، به تغییر در ساختار تسلیحاتی این نیرو روی آورده شد؛ به نحوی که هماکنون تمامی مراحل تسلیحاتی مورد نیاز نیروی زمینی از قبیل طراحی، تولید، ساخت، پایش و عیبیابی توسط متخصصان و پژوهشگران داخلی و شرکتهای دانشبنیان انجام میشود.
امیر سرتیپ حیدری با اشاره به چهار مؤلفه کلیدی تسلیحات در جنگهای نوین گفت: دورزنی، نقطهزنی، هوشمندسازی و شبکهایشدن تسلیحات، از مهمترین مؤلفههایی هستند که در فرایند ساخت و تجهیز تسلیحات نیروی زمینی ارتش، برای کسب پیروزی قاطع در نبردهای نوین، روی آنها تمرکز شده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در توضیح آخرین دستاوردهای هوانیروز ارتش گفت: تولید و توسعه تسلیحاتی که قادر به هدفگیری اهداف دوردست و متحرک باشند، اولویت نخست این نیرو است تا در محیط جنگهای دفاعی به کمک نیروی زمینی و دیگر نیروهای ارتش جمهوری اسلامی بشتابند. نمونه برجسته این امر را میتوان در تلاش هوانیروز برای ساخت بالگردهای تولید داخل و خودکفایی در تولید بیش از ۸۰۰ قطعه مورد نیاز این نیرو مشاهده کرد.
وی در ادامه افزود: هوانیروز ارتش از نظر کمیت در منطقه، دارنده بیشترین تعداد بالگردها و از نظر کیفیت نیز حایز بالاترین کیفیت در اجرای عملیاتهای گوناگون، در انواع محیطها و شرایط زمانی و آب و هوایی است؛ ضمن آنکه هوانیروز برای جابجایی و تحرک آنی و سریع نیروها و یگانها، در بیشترین میزان آمادگی خود قرار دارد.
امیر سرتیپ حیدری با اشاره به دیگر عرصههای افتخارآفرینی و قدرتنمایی نیروی زمینی ارتش گفت: تمامی مراحل ساخت و تولید تسلیحاتی مورد نیاز نزاجا مانند انواع مختلف موشکهای ضدزره هدایتشونده بر روی انواع نفربرها و خودروهای زرهی، انواع پهپادهای عملیاتی، شناساگر و انهدامی در مقیاسهای متفاوت عملیاتی و نیز انواع تکیهگاههای تحرک زمینی و عبور از معابر آبی همچون پلهای PMP، از دیگر دستاوردهایی هستند که توسط متخصصان داخلی، همت شرکتهای دانشبنیان و همکاری با دانشگاههای صنعتی داخل کشور، به مرحله تولید و بهرهبرداری رسیده است.
وی گفت: تمامی فرایندها و دستاوردها، مبادلات علمی و تبادل تجربیات و آموختهها، در راستای لبیک گفتن به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) است تا نیروی زمینی ارتش بتواند در راه برآوردهکردن نیازهای عملیاتی، پاسداری از کشور در مقابل مخاطرات و حفاظت از تمامیت ارضی کشور به صورت قاطع و دندانشکن گام بردارد.
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