بمباران ساختمان نهاد بلژیکی در غزه شوکه کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان وان واتر، رییس آژانس توسعه بلژیک «Enabel» در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم زندگی ساکنان نوار غزه و تاکید بر اینکه آژانس توسعه بلژیک طی سال های گذشته در زمینه آموزش و بهداشت در کرانه باختری اشغالی و نوار غزه خدمت رسانی کرده است، تصریح کرد: دفتر آژانس پس از هفتم اکتبر تخلیه شده بود و به همین دلیل نیز بمباران آن توسط ارتش اسراییل تلفات جانی درپی نداشت.

وی با بیان این‌ که از بمباران و تخریب کامل دفتر این آژانس در غزه توسط اشغالگران قدس شوکه شده است، افزود: ساختمانی که دفتر آژانس در آن قرار داشت، اول فوریه جاری به طور کامل و شوکه کننده‌ ای منهدم شد.

ژان وان واتر، با تاکید براینکه مقامات این رژیم از تعلق ساختمان مذکور به بلژیک و مختصات دقیق آن مطلع بودند، افزود: امیدوار هستم که انفجار ساختمان به طور عمد صورت نگرفته باشد.

رییس آژانس توسعه بلژیک در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: فعالیت آژانس در غزه به پایان نخواهد رسید. هم اکنون کارهایی که می‌ توان پس از توقف حملات در غزه انجام داد را بررسی می‌ کنیم.

گفتنی است، حاجه لهبیب، وزیر امور خارجه بلژیک دوم فوریه با انتشار پستی در شبکه‌ های اجتماعی اعلام کرده بود که ساختمان متعلق به آژانس توسعه فدرال این کشور در نوار غزه هدف حملات صهیونیست ها قرار گرفته و به طور کامل ویران شده است.

وزیر امور خارجه بلژیک در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد که سفیر این رژیم را به وزارت امور خارجه احضار کرده است.

وی با به اشتراک گذاشتن عکس‌ هایی از ساختمان این آژانس نوشت: ساختمان آژانس توسعه بلژیک در غزه بمباران و ویران شد. هدف قرار دادن ساختمان‌ های غیرنظامی غیرقابل قبول است.