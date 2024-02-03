«صبح اعدام» مستند داستانی است/ افتخار نامزد شدن در کنار بزرگان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی که در رقابت سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور دارد، ظهر شنبه ۱۴ بهمن در برج میلاد نمایش داده شد.

در نشست رسانه‌ای فیلم که با حضور کارگردان، تهیه‌کننده، تدوینگر، بازیگران برگزار شد بهروز افخمی گفت: با توجه به برنامه پخش فوتبال جای مقدمه نیست و کوتاه پاسخ می‌دهم.

افخمی درباره ساختار فیلم عنوان کرد: فیلم می‌توانست به صورت مستند داستانی اجرا شود چرا که مقدار زیادی نریشن و گفتار متن دارد و معتقدم به هیچ شکلی غیر از این نمی‌شد کار کرد.

این کارگردان در پاسخ اینکه آیا کار تماماً منطبق بر واقعیت است، افزود: صد درصد طبق واقعیت نیست و ما خود دیالوگ و داستان تنظیم کرده ایم به عنوان مثال دیالوگی که به آقای خمینی بگویید «همه تو را دیدن و خریدن و من ندیده خریدم» جای دیگری از طیب نقل شده بود اما آن را به اتاق اعدام منتقل کردیم.

افخمی در پاسخ به اینکه چرا برای اثر قهرمانی و حماسی موسیقی رومانتیک گذاشته اید، گفت: اگر مقصود شما از رومانتیک همان معنا و شیوه‌ای از موسیقی که جنبه آن دنیایی دارد است باید بگویم این موسیقی به لحظه اعدام می‌خورد و بسیار درست در کار استفاده شده است.

وی در پاسخ به اینکه طعم اقتباس برایش چگونه است، عنوان کرد: بیشتر آثاری که ساخته ام اقتباسی بوده است البته این کار علی رغم استفاده از گزارش روزنامه کیهان اقتباسی به حساب نمی‌آید و درست است که فیلم بر اساس گزارش کیهان نوشته شده اما اقتباس کامل محسوب نمی‌شود.

در ادامه علی شیرمحمدی تهیه کننده و طراح صحنه و لباس «صبح اعدام» گفت: تجربه همکاری با آقای افخمی را داشته ام و تجربیات خوبی با ایشان دارم و همزمان با تهیه کنندگی با توجه به سابقه خود، طراحی صحنه و لباس را به درخواست آقای افخمی خودم انجام دادم و امیدوارم در این امر موفق بوده باشم.

ارسطو خوش رزم بازیگر اصلی و نقش حاج اسماعیل رضایی نیز درباره نقش خود عنوان کرد: این اولین نقش جدی من در سینما است و بیستمین سالی است که بازیگری را شروع کرده ام. نقش حاج اسماعیل رضایی نقش سختی بود چرا که شخصیت مهم و تأثیرگذاری است و بار سنگینی روی دوش بازیگر قرار می‌دهد. چندین ماه با آقای افخمی تمرین کردیم و در نهایت نقشی را بازی کردم که مورد تأیید بنده و آقای افخمی بود.

وی در پاسخ اینکه چقدر شانس کاندیدا شدن دارد، گفت: جشنواره دستخوش حوادثی است و فکر می‌کنم در جشنواره‌ای که بزرگانی مثل علی نصیریان و سعید پورصمیمی حضور دارند حتی از کاندیدا شدن کنار آنها خیلی خوشحال می‌شوم.

محسن دارسنج طراح چهره پردازی فیلم نیز بیان کرد: تلاش داشتیم طراحی چهره‌ها تا حد امکان به واقعیت نزدیک شود اما تاکید ۱۰۰ در صد بر شباهت وجود نداشت.

مهرداد نیکنام دیگر بازیگر فیلم نیز با تشکر از اهالی رسانه گفت: بهروز افخمی عشق به سینما را در من شعله ورتر کرد. از ایشان ممنونم که به من اعتماد کرد.

حسنعلی اسدی فیلمبردار این پروژه نیز در سخنانی یادآور شد:: کار با آقای افخمی افتخار است. سیاه و سفید بودن کار برای من تجربه جدیدی بود و از حضور در این کار خیلی خوشحالم و تلاش کردیم کار خوب ارائه دهیم.

مسعود شریف بازیگر نقش طیب حاج رضایی با اشاره به قطعه‌ای که محسن دارسنج در دهان وی گذاشت تا بهتر بازی کند از آقای افخمی و اتفاقات خوب فیلم او تشکر کرد.

در پایان رضا سورانی تدوینگر فیلم ضمن تقدیر از عوامل و اعتماد افخمی گفت: با توجه به اینکه کار ۶۰ سال قبل را روایت می‌کند در تدوین این کار تلاش شد تا از ابزار و تکنیک‌های کلاسیک بهره ببریم و به ژانر پایبند باشیم.