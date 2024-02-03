به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۷ کتاب توسط دبیرخانه چهلویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نامزدهای نهایی گروه «تاریخ و جغرافیا» اینجایزه معرفی شدند.
در موضوع «تاریخ» کتابهای زیر جواز ورود به مرحله دوم داوری ایندوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند:
«حیات یحیای نجی: میرزایحیی دولتآبادی از جنبش باب تا جنبش مشروطیت»، تألیف سیدمقداد نبوی رضوی، تهران: نگاه معاصر، ۱۴۰۱، ۱۰۲۱ص.
«فراسوی مه: نگرشی بر چگونگی برآمدن بابیان»، تألیف سیدعلی موجانی و علیاکبر صالحی، تهران: اطلاعات، ۱۴۰۱، ۷۰۸ص.
«شرح زندگانی آیتالله العظمی بروجردی»، تألیف علی دوانی، ویرایش و اضافات: محمدحسن رجبیدوانی، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۴۰۱، ۸۴۹ص.
«گزیده ادبیات مقاومت علمای شیعه در پنج قرن اخیر»، تدوین محمدحسن رجبیدوانی، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، ۱۴۰۱، ۵ج.
«قصص الخاقانی: تاریخ صفویه از آغاز تا پایان شاهعباس دوم»، تألیف ولیقلیخان شاملو، تصحیح و مقدمه سیدسعید میرمحمدصادق، تهران: سروش؛ نگارستان اندیشه ، ۱۴۰۰، ۲ج.
«تاریخ رستمخان سپهسالار گرجی»، تألیف بیجن تاریخ صفویخان، مقدمه و تصحیح محسن بهرامنژاد، تهران: موسسه پژوهشی میراث مکتوب، ۱۴۰۱، ۲۰۷ص.
«بیاضی از مکاتیب عصر صفوی»، تصحیح و تحقیق سیدسعید میرمحمدصادق، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ با همکاری سخن، ۱۴۰۱، ۳۷۵ص.
«اخگر به گریبان: برگهایی از خاطرات منیرشفیق»، تدوین: نافذ ابوحسنه، ترجمه حسین جابریانصاری، تهران: ایران، ۱۴۰۱، ۶۵۶ص.
«حکومت مطلقه روشنگرانه: اصلاحات و اصلاحطلبان در اروپای اواخر قرن هجدهم»، تألیف همیشمارشال اسکات و دیگران، ترجمه حسن خیاطی، تهران: علمی و فرهنگی ، ۱۴۰۱، ۵۹۵ص.
«مردمشناسی در روزگار جنگ سرد؛ سیا، پنتاگون و رشد استفاده دوگانه (نظامی مدنی) از مردمشناسی»، تألیف دیوید اچ. پرایس، ترجمه محسن بدره و روحالله گلمرادی؛ ویراستار: سیما سرشار، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ، ۱۴۰۱، ۷۵۲ص.
«دانشگاههای اروپا: از عصر روشنگری تا جنگ جهانی اول»، تألیف رابرت د. اندرسون، ترجمه محمدرضا خواجهپور، تهران: کرگدن، ۱۴۰۱، ۶۰۰ص.
«کومله: سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران»، تألیف محمود نادری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۴۰۱، ۶۲۲ص.
«تاریخ وصاف»، تصحیح احمد خاتمی و جلیل تجلیل، تهران: علم ، ۱۴۰۱، ۶ج.
«مهرهای موزه ملی ایران در دوران اسلامی»، تألیف محمدجواد جدی و سحر جدی، تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ۱۴۰۰، ۳۳۹ص.
در موضوع «جغرافیا» نیز ۳ اثر زیر به عنوان نامزد شناخته شدند:
«بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیستبوم در ایران: جامعه ایرانی، فرهنگ و طبیعت»، تألیف محمود جمعهپور، تهران: سازمان سمت، ۱۴۰۱، ۳۸۰ص.
«نشست زمین»، تألیف احمد عباسنژاد، کرمان: دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه تهران، همراه علم، ۱۴۰۱، ۴۴۵ص.
«شهرهای هوشمند به زبان ساده»، تألیف جاناتان ریچنتال، ترجمه امین فرجی، امین قریبی، سمیه جعفری و مریم مقدمی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۱، ۴۲۳ص.
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