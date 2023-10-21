دبیران چهل و یکمین جایزه کتاب سال منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، حجت‌الاسلام حمید پارسانیا را به‌عنوان دبیر علمی چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و محمدباقر خرمشاد را به‌عنوان دبیر علمی سی‌ویکمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به حجت‌الاسلام حمید پارسانیا آمده است:

«حجت‌الاسلام حمید پارسانیا

نظر به مراتب پژوهشی و علمی ارزشمند و پیشینه گران‌سنگ جناب‌عالی در حوزه کتاب و فرهنگ، براساس این حکم به‌عنوان «دبیر علمی چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری با استادان و صاحب‌نظران و با درایت و پشتکار در گسترش دانایی و اعتلای علم و فرهنگ در ایران اسلامی، موفق و مؤید باشید.

محمدمهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»

حجت‌الاسلام حمید پارسانیا، دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دبیری سی‌ونهمین و چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، معاون آموزشی و عضویت در شورای معاونان مجمع عالی حکمت اسلامی، عضویت در هیأت امنا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، عضویت در هیأت مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم، ریاست قطب فکری فرهنگی «بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی» دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، عضویت در مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در هیأت امنا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ریاست کمیسیون نشریات علمی حوزوی، عضویت در هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی حوزه‌ای دانشگاهی و عضویت در شورای پژوهش حوزه‌های علمیه نیز از سوابق علمی و اجرایی وی است.

تألیف، تدوین و تحقیق ده‌ها عنوان کتاب در کارنامه علمی و پژوهشی حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا دیده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به «رحیق مختوم»، «رنسانس دینی و سکولاریسم پنهان»، «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه»، «آخوند خراسانی و حکومت اسلامی»، «روش‌شناسی اندیشه اجتماعی مسلمین»، «نماد و اسطوره»، «اخلاق و عرفان»، «معرفت دینی»، «تولید و تکوین علوم انسانی اسلامی»، «علم و فلسفه»، «انواع و ادوار روشنفکری»، «جهان‌های اجتماعی»، «روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی»، «سنت، ایدئولوژی، علم»، «عرفان و سیاست»، «معرفت‌شناسی در قرآن»، «پلورالیسم»، «حقیقت و دموکراسی» و «حدیث پیمانه: پژوهشی نو در انقلاب اسلامی» اشاره کرد.

همچنین در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمدباقر خرمشاد آمده است:

«جناب آقای محمدباقر خرمشاد

نظر به مراتب ارزشمند علمی و تخصص و تجربه گران‌بهای جناب‌عالی در حوزه پژوهش و فرهنگ، به موجب این حکم به‌عنوان «دبیر علمی سی‌ویکمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و هم‌اندیشی با استادان و صاحب‌نظران، این جایزه ارزشمند جهانی که سهم مهمی در پویایی و توسعه دیپلماسی فرهنگی دارد، بیش از گذشته در رشد و گسترش پژوهش‌ها و مطالعات اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی جهان نقش‌آفرین باشد.

محمد مهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»

محمدباقر خرمشاد، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دبیری سی‌امین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مدیریت دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری جشنواره بین‌المللی فارابی از جمله سوابق وی محسوب می‌شود.

وی که به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، عربی، ترکمنی و ترکی استانبولی مسلط است، تألیفاتی در قالب کتاب و مقالات علمی دارد. پایان‌نامه دکترای محمدباقر خرمشاد نیز با عنوان «علوم اجتماعی و انقلاب: مطالعه موردی تحلیل علوم اجتماعی فرانسه و آمریکا از انقلاب اسلامی ایران» در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی (۱۳۸۹) به‌عنوان اثر برگزیده در حوزه علوم سیاسی معرفی شد.