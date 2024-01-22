به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه چهلویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هشت کتاب را به عنوان نامزدهای گروه «کلیات» اینجایزه معرفی کرد.
در گروه «کلیات» هشت کتاب در موضوعهای «فرهنگها و دائرهالمعارفها»، «روش تحقیق» و «نسخ خطی» به مرحله دوم داوری چهلویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.
در موضوع «فرهنگها و دائرهالمعارفها» دو کتاب زیر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:
«دانشنامه اساطیر ایران»، تألیف فاطمه مدرسی، تهران: اساطیر پارسی، ۱۴۰۱، ۱۱۵۱ص.
«دانشنامه زندان سیاسی دوره پهلوی»، تألیف گروه نویسندگان، گردآوری: دفتر ادبیات انقلاب، تهران: سوره مهر، ۱۴۰۱، ۲ج.
در موضوع «روش تحقیق» سه کتاب زیر جواز ورود به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند:
«نظریهپردازی دادهبنیاد»، تألیف اووه فلیک، ترجمه الهام ابراهیمی، تهران: جهاد دانشگاهی تهران، ۱۴۰۱، ۳۰۲ص.
«روششناسی مطالعات دلالتپژوهی»، تألیف حسن داناییفر، ویراستار: سیدعدنان اسلامیاردکانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۱، ۱۶۶ص.
«اصول و منابع تصحیح متون»، تألیف علی صفریآققلعه، تهران: سازمان سمت، ۱۴۰۱، ۳۴۸ص.
همچنین در موضوع «نسخ خطی» کتابهای زیر به عنوان نامزد معرفی شدند:
«فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه اسعد افندی (استانبول)»، تألیف سیدمحمدتقی حسینی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۰، ۹۰۶ص.
«فهرست اسناد کتابخانه مجلس شوری اسلامی»، بهکوشش گروه محققان، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۱، ۱۱ج.
«فهرست نسخههای خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی»، تألیف گروه مولفان، زیرنظر سیدمحمود مرعشی، قم: کتابخانه بزرگ حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۶۵-۱۴۰۱، ۶۱ج.
مراسم پایانی چهلویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طی روزهای بهمنماه برگزار میشود.
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