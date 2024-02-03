به گزارش خبرگزاری مهر، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی «الاخبار» اعلام کرد که موضع حزب‌الله لبنان در پاسخ به هراس‌افکنی‌ها نسبت به گسترش جنگ از سوی رژیم صهیونیستی روشن است: جنگ علیه غزه را متوقف کنید تا جنگ در جبهه لبنان نیز به صورت خودکار متوقف شود.

وی تاکید کرد: ما نیازی نمی‌بینیم پاسخ‌هایی را برای پرسش‌هایی که امکان دارد بعدها مطرح شود آماده کنیم و برای آرامش‌بخشی یا ایجاد هراس برای احدی عجله نداریم. ما آنچه که به صلاح کشور خود می‌دانیم انجام می‌دهیم.

قاسم ادامه داد: ما به روشنی گفته‌ایم که هراس‌افکنی، پشتیبانی ما از غزه را متوقف نخواهد کرد و به عقب‌نشینی از موضع ما نخواهد انجامید. ما برای پاسخ به هرگونه تجاوز اسرائیل با هر گستردگی آماده‌ایم تا پاسخی گسترده‌تر و دردناک‌تر به آن بدهیم.

وی افزود: بدون شک منطقه در آینده نزدیک با پیش از هفتم اکتبر تفاوت خواهد داشت. ما در برابر مقاومت فلسطینی قرار خواهیم داشت که موفق‌شده از تحقق هدف‌های اسرائیل جلوگیری کند و در مقابل در برابر رژیم اسرائیلی قرار خواهیم داشت که ضعفش هویدا شده است و نمی‌تواند بدون حمایت آمریکا در هیچ زمینه‌ای بیش از چند روز دوام بیاورد. این شاخص نشانگر طول عمر کوتاه این رژیم است.

وی همچنین درباره پرونده انتخاب رئیس جمهور لبنان گفت: پرونده ریاست جمهوری همچنان پیچیده است، زیرا تغییری در مواضع هیچ‌کدام از طرف‌های داخلی ایجاد نشده و هیچ‌کدام از طرف‌های خارجی نیز توانایی جلب رأی ۶۵ نماینده برای انتخاب رئیس جمهور را ندارند. جنگ تأثیری روی این پرونده ندارد و ما مسؤول تاخیر در انتخاب رئیس جمهور نیستیم، زیرا ما نامزد مشخصی را تأیید می‌کنیم. اگر دیگران توانایی توافق روی نامزد خاصی را دارند این کار را انجام بدهند.