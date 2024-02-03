دروغ آمریکا در خصوص عدم تمایل به گسترش جنگ آشکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزبالله لبنان با صدور بیانیهای حمله شب گذشته آمریکا به سوریه و عراق را به شدت محکوم کرد.
حزبالله لبنان تاکید کرد: اقدامات آمریکا نقض آشکار حاکمیت عراق و سوریه و تعرض به امنیت و تمامیت ارضی آنان است. این حمله در تزلزل ثبات منطقه نقش خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است: این حمله با هدف ایجاد توجیههای واهی برای تداوم اشغال منطقههای مختلف عراق و سوریه از سوی آمریکا بر خلاف خواست ملتهای این ۲ کشور به انجام رسید. حمله آمریکا به عراق، سوریه و یمن دروغبودن ادعاهای آمریکا در خصوص عدم تمایل این کشور نسبت به گسترش نبرد در منطقه را آشکار ساخت.
حزبالله لبنان تاکید کرد: حمله آمریکا به شعلهورشدن آتش تنش و تشدید جنگ در منطقه میانجامد. به باور ما این حمله ۲ ملت عراق و سوریه را به سوی تمسک به شیوه مقاومت جهت آزادی کشورهایشان از اشغال آمریکا سوق میدهد.
گفتنی است شب گذشته آمریکا سلسله حملههایی را علیه عراق و سوریه به انجام رساند و مدعی شد که این حملهها در پاسخ به کشته و زخمیشدن برخی نظامیان این کشور در خاک اردن به انجام رسیده است.
کمی پیشتر حشد شعبی عراق نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: شب گذشته حملههای آشکار و خصمانه آمریکا به مقرهای امنیتی رسمی حشد شعبی با حملههای هوایی به مواضع رزمندگان قهرمان ما در شهرستان قائم در غرب عراق تکرار شد. در نتیجه این حمله ۱۶ نفر شهید شدند و ۳۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که جستجو برای یافتن پیکر برخی افراد ناپدیدشده نیز ادامه دارد.
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