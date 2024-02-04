به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تکلیف چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در حالی مشخص شد که کمتر کسی تصور می‌کرد تیم ملی ژاپن به دلیل عملکرد فوق‌العاده یک سال گذشته خود با پذیرش شکست مقابل تیم ملی ایران نتواند جایی در این بین داشته باشد.

برد دو بر یک ملی‌پوشان فوتبال ایران مقابل ژاپن نه تنها رسانه‌های داخل کشور را تحت تأثیر قرار داده است بلکه نشریات ورزشی آسیا نیز به طور مفصل درباره غول‌کشی ایرانی‌ها نوشته‌اند.

«الشرق الاوسط» روزنامه معتبر جهان عرب با توضیح درباره برد دو بر یک ایران مقابل ژاپن از خونسردی بازیکنان ایران در کسب این پیروزی در ثانیه‌های پایانی بازی نوشت و عنوان کرد: علیرضا جهانبخش با خونسردی هر چه تمام پنالتی ایران را به گل تبدیل کرد تا هم تیمی‌هایش در داخل و روی نیمکت با وجود محرومیت مهدی طارمی به خوشحالی بپردازند.

همچنین عملکرد سامان قدوس نیز مورد توجه ویژه نامه‌های ورزش قطر همچون «العرب» قرار گرفته و او را بازیکنی در سطح کلاس جهانی توصیف کردند.

«گلف تایم» در بخش ورزشی خود به پیروزی بزرگ و تاریخی تیم ملی ایران مقابل ژاپن اشاره کرد و به قطر به عنوان میزبان بازی‌ها هشدار داد تا حواسشان را برای دیدار نیمه نهایی مقابل شاگردان امیر قلعه نویی جمع کنند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و قطر ساعت ۱۸:۳۰ روز هجدهم بهمن ماه در ورزشگاه الثمامه شهر دوحه قطر برگزار می‌شود.