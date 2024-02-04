  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

واکنش رسانه‌های عربی به قدرت فوتبال ملی ایران در جام ملت‌های آسیا

واکنش رسانه‌های عربی به قدرت فوتبال ملی ایران در جام ملت‌های آسیا

پیروزی تیم ملی ایران مقابل ژاپن بیشترین میزان بازخورد در بین رسانه های ورزشی جهان عرب را به همراه داشته و یکی از آنها نسبت به قدرت تیم ملی ایران به قطر در مرحله نیمه نهایی هشدار داده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تکلیف چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در حالی مشخص شد که کمتر کسی تصور می‌کرد تیم ملی ژاپن به دلیل عملکرد فوق‌العاده یک سال گذشته خود با پذیرش شکست مقابل تیم ملی ایران نتواند جایی در این بین داشته باشد.

برد دو بر یک ملی‌پوشان فوتبال ایران مقابل ژاپن نه تنها رسانه‌های داخل کشور را تحت تأثیر قرار داده است بلکه نشریات ورزشی آسیا نیز به طور مفصل درباره غول‌کشی ایرانی‌ها نوشته‌اند.

«الشرق الاوسط» روزنامه معتبر جهان عرب با توضیح درباره برد دو بر یک ایران مقابل ژاپن از خونسردی بازیکنان ایران در کسب این پیروزی در ثانیه‌های پایانی بازی نوشت و عنوان کرد: علیرضا جهانبخش با خونسردی هر چه تمام پنالتی ایران را به گل تبدیل کرد تا هم تیمی‌هایش در داخل و روی نیمکت با وجود محرومیت مهدی طارمی به خوشحالی بپردازند.

واکنش رسانه‌های عربی به قدرت فوتبال ملی ایران در جام ملت‌های آسیا

همچنین عملکرد سامان قدوس نیز مورد توجه ویژه نامه‌های ورزش قطر همچون «العرب» قرار گرفته و او را بازیکنی در سطح کلاس جهانی توصیف کردند.

«گلف تایم» در بخش ورزشی خود به پیروزی بزرگ و تاریخی تیم ملی ایران مقابل ژاپن اشاره کرد و به قطر به عنوان میزبان بازی‌ها هشدار داد تا حواسشان را برای دیدار نیمه نهایی مقابل شاگردان امیر قلعه نویی جمع کنند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و قطر ساعت ۱۸:۳۰ روز هجدهم بهمن ماه در ورزشگاه الثمامه شهر دوحه قطر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6013608
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اسماعیل IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      18 2
      پاسخ
      شکر
    • قلب IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      22 7
      پاسخ
      در آستانه بازی با قطر اف سی طارمی را جریمه می کند تا باعث تضعیف تیم ایران شود بازیکنان در مقابل قطر باید حواسشان به داور باشد به کوچکترین خطا ایران کارت زرد و قرمز خواهد داد ولی در برابر خطای قطر مماشات خواهد کرد وی ای ار در اختیار آنهاست بازیکنان باید خیلی محتاط باشند قطر با نفوذی که دارد دردسر ساز
    • درود بر جمهوری اسلامی IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      22 47
      پاسخ
      توجه کردید تا قبل از بازی ژاپن، این تیم جمهوری اسلامی بود؟ ولی الان از نظر ضدانقلاب شده تیم ملی 😂😂😂😂 چون فکر میکردن ژاپن ایران رو میزنه و میتونن بعدش سم پراکنی کنن و هجمه علیه جمهوری اسلامی درست کنن😂
      • TR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
        2 0
        دقیقاً
    • محمدی IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اکنون برد ایران در برابر قطر میسر است اگر مغرور نشده باشیم، در دروازه بدون اشتباه، دفاع مان مستحکم و هوشیار، بازیکنان هماهنگ و در گل زدن فرصت طلب، از خود گذشته، دقیق و فکری برای ماندگار ماندن توان تیم ، وقت های اضافه، پنالتی ها کرده باشیم و حتی المقدور از همه بازیکنان آماده در اردو استفاده کنیم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها