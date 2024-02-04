فلسفه ارتباط سیاسی ایران در جهان، عدم سلطه گری، اخوت و برادری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه و هیأت دانش بنیان همراه ایشان در آخرین روز سفر به شرق آفریقا به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر دارالسلام در محل رایزنی جمهوری اسلامی ایران در شهر دارالسلام دیدار و گفت‌وگو کردند. این جلسه در قالب پرسش و پاسخ برگزار شد.

حجت الاسلام خاموشی در ابتدای سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت: توصیه من به شما که اهل فکر، مطالعه و دقت هستید، این است که در روزگاری که اخبار زیادی تولید می‌شود، سعی کنید صحیح را از باطل و دروغ را از حقیقت تشخیص دهید. با انتخاب درست توسط مردم آزاداندیش جهان، لشکر رسانه‌های سرمایه دار و معاند شکست خواهد خورد.

وی اظهار کرد: ایران بر اساس نظریه حکومت اسلامی حرکت می‌کند؛ یعنی سیاست خارجه ما بر اساس اسلام شکل گرفته است و اسلام در سیاست خارجی می‌گوید زیر بار ظلم نباید رفت و شخصی که کافر است، در سیاست، دست بالا نباید داشته باشد، باید با شما مساوی دست بدهد و تعامل کند و اگر خواست دست بالا باشد، نباید با او ارتباط برقرار کرد. فلسفه ارتباط سیاسی ما در جهان، فلسفه عدم سلطه گری و اخوت و برادری است و اینکه با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. به عنوان مثال ما در انرژی هسته‌ای گفته ایم بمب هسته‌ای درست نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم برای تولید انرژی و در حوزه‌هایی مانند طبابت و کشاورزی از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم، بنابراین رفتار ما مسالمت آمیز است، اما اگر دشمنی کنند، ما پاسخ قاطع می‌دهیم.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: از شما دانشجویان می‌خواهم در اندیشه و تفکر نظام سلطه، صحبت‌های نویسندگان و مکتوباتشان دقت کنید. نظام سلطه کشورها را به شمال و جنوب تقسیم می‌کند. از نظر آنها کشورهای شمالی، کشورهای بهره مند از ثروت و کشورهای جنوبی، افراد فقیر هستند. آنها می‌گویند سرانه ما بالاست بنابراین قدرت ما هم بیشتر و ارتش ما هم مسلط‌تر است و حق فکر کردن به دیگران نمی‌دهند و بعضی دانش‌ها را منحصر به خود می‌دانند. ما در حکومت اسلامی بر اساس فلسفه حریت و آزادی که اسلام به ما آموخته، می‌گوئیم مدل سیاست ما بر اساس اسلام ناب شکل گرفته و اسلام می‌گوید زیر بار ظلم نروید و مقابل سلطه گر بایستید، خدا به شما کمک می‌کند.

حجت الاسلام خاموشی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص جهان چندقطبی و جایگاه کشورها گفت: مدل مقابله با کشورهای سلطه گر از درون کشورهای جهان سوم شکل می‌گیرد؛ یعنی شما هرچه در کشورهای آزاد فکر کنید و تاریخش را ورق بزنید اگر تولید علم و دانش، کالا و توانمندسازی اقتصادی در درون کشورها شکل بگیرد، مقابله بیشتر با نظام سلطه صورت خواهد گرفت و بدانید اگر در درون کشور برای اقتصاد و پیشرفت خودتان فکر نکنید، دیگران برای اقتصاد و پیشرفت شما فکر نمی‌کنند و پیشرفت را به شما هدیه نمی‌دهند. پیشرفت صرفاً به جاده سازی و ساختن ساختمانهای بلند نیست، بلکه پیشرفت، آن است که یک نقشه جامع رشد برای کشورها در نظر بگیریم. رشد در فرهنگ، خانواده، علم، تولید اندیشه، آزمایشگاه‌ها و بیمارستانها و … تماماً به حرکت درون زا نیاز دارد.

مفهوم کشورهای جنوب چیست؟

وی افزود: مفهوم کشورهای جنوب، کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه هستند. این کشورها اگر به منابعی که در اختیار دارند دقت کنند، به عنوان مثال به دریایی که در جوارتان است و استعداد اقلیم و آب و هوا، استعداد خاک و میزان پرورش دام و تولید پروتئین فکر کنید، با تلاش و کوشش به پیشرفتهای خوبی دست خواهید یافت. بدانید کسی علم و فناوری را رایگان در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه در رابطه با اتفاقات این روزها در فلسطین اشغالی گفت: صهیونیست‌ها در باب صلح به خواست حماس و مردم غزه تن دادند هرچند ظاهر خود را نگه می‌دارند. در زمان فعلی حتی اگر فرض کنید صهیونیست‌ها کل مردم غزه را به شهادت برسانند، قطعاً مردم غزه پیروز هستند و دنیا این رفتار خشونت آمیز و ظالمانه را نمی‌پذیرد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با تأثیر انقلاب اسلامی بر روابط ایران با سایر کشورها عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورها همه صبر کردند مواضع جمهوری اسلامی ایران را ببینند؛ یعنی ببینند ایران در مقابل آمریکا و صهیونیست‌ها چه موضعی دارد و بعد موضع خودشان را بر اساس این دیپلماسی انتخاب کردند. آمریکاکشور ما را تحریم کرد و آنها نیز پذیرفتند، ولی به مرور که انقلاب اسلامی تثبیت شد و اکنون که ۴۵ سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته، دارند برمی گردند و اکنون کشور ایران با اغلب کشورهای جهان ارتباط وسیع، عمیق و برادرانه دارد. ما در ایران با خیلی از کشورها تبادل اقتصادی داریم. به لطف الهی انقلاب، مانا شد و اکنون با قدرت صحبت می‌کند. می‌خواهید بدانید امروز قدرت ما در ایران اسلامی چیست؟ ما در سال‌های اخیر چندین ماهواره به لایه لئو و مئو فرستاده ایم و در سال آینده لایه ژئو را نیز فتح می‌کنیم، این یکی از سطوح پیشرفت ایران در حوزه هوا و فضا بوده است. کشورهای سلطه گر گمان می‌کردند ما در نیازهای دفاعی به آنها وابسته هستیم، غافل از اینکه ما در این زمینه خودکفا شده ایم و مرزهای دفاعی خودمان را به هزاران کیلومتر گسترش داده ایم.

حجت الاسلام خاموشی گفت: در ایران بیش از ۹۰ درصد نیازهای دارویی را در کشور خودمان تولید می‌کنیم و در حوزه تجهیزات پزشکی بنا داریم تا ۷۰ درصد نیازهای درون کشور را خودمان تولید کنیم. کشورهای مختلف وقتی این پیشرفت‌ها را مشاهده کردند، یکی یکی بلکه گروه گروه روابطشان را بهتر از گذشته با جمهوری اسلامی ایران برقرار کردند.