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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

دلیل عدم حضور ناو هواپیمابر انگلیس در رزمایش ناتو فاش شد

دلیل عدم حضور ناو هواپیمابر انگلیس در رزمایش ناتو فاش شد

رسانه‌‎ها فاش کردند که ناو هواپیمابر انگلیس به دلیل بروز مشکلات فنی نمی‌تواند در رزمایش ناتو شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ناو هواپیمابر نیروی دریایی انگلیس در رزمایش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شرکت نمی کند.

بر اساس اعلام این رسانه، نیروی دریایی انگلیس در این خصوص اعلام کرد که ناو هواپیمابر کلاس «اچ‌ام‌اس ملکه الیزابت» این کشور که در سال ۲۰۱۷ به بهره برداری رسید، نمی تواند در رزمایش «استیدفست دیفندر(مدافع استوار)» حضور داشته باشد.

بر اساس اعلام این رسانه، دلیل این موضوع بروز مشکلات فنی اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» قرار بود این ناو هواپیمابر برای شرکت در عملیات جنگی علیه نیروهای مسلح یمن به همراه سایر کشتی‌ های ناتو به غرب آسیا سفر کند.

این اتفاق یک سال و نیم بعد از آن رخ داد که یک ناو هواپیمابر دیگر انگلیس موسوم به ناو «اچ.ام.اس ولز» نیز حین اعزام به رزمایش مشترکی با آمریکا و کانادا نزدیک جزیره وایت دچار نقص فنی در بخش اتصالات میل پروانه شد.

کد مطلب 6014511

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