۶۰ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی جذب آموزش و پرورش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کاظمی شامگاه یکشنبه در جمع مدیران مدارس شهرستان مشگین‌شهر، با تبریک ایام‌الله دهه فجر و قدردانی از مدیران مدارس در تحقق آموزش حضوری بعد پایان همه‌گیری بیماری کرونا، اظهار کرد: بر اساس سند تحول باید مسأله آموزش و پرورش اولویت اول برای تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها باشد و در دولت سیزدهم این اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: موضوع کیفیت آموزشی در مدارس دولتی مورد توجه رییس جمهور است و باید تلاش کنیم تا شرایط را به نحوی فراهم کنیم تا در استان‌ها نیز استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و… نیز در ارتقای آموزش و پرورش ایفای نقش کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن گفتمان سند تحول در سطح مدارس گفت: اگر تصور کنیم از بالا به پایین و به واسطه بخشنامه می‌توان سند تحول را اجرایی کرد، به بیراهه رفته‌ایم و باید به دنبال تحقق نسخه‌ی مدرسه‌ای سند تحول باشیم.

کاظمی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه نیروی انسانی افزود: موضوع جذب و توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اساسی‌ترین مسائل آموزش و پرورش است و علی‌رغم تمام چالش‌های موجود، امسال در کنار ۲۵ هزار نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان، از طریق آزمون استخدامی نیز حدود ۶۰ هزار نفر جذب شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده در آزمون استخدامی پیش رو نیز حدود ۷۱ هزار نفر آموزگار و دبیر برای سال تحصیلی آینده جذب کنیم.

کاظمی ارتقای کیفی مدارس به ویژه مدارس عادی را اولویت اصلی آموزش و پرورش دانست و اضافه کرد: مسأله ارتقای کیفیت مدارس عادی دولتی صرفاً با مسائل مالی قابل حل نیست و در کنار بحث سرانه مدارس و تأمین و توانمندسازی نیروی انسانی، آنچه مهم است اینکه باید باور و اعتقاد همه ما معطوف به ارتقای کیفیت مدارس دولتی باشد.

وی بیان کرد: تنها شاخص کمی که می‌تواند وضعیت کیفیت آموزش را نشان می‌دهد، میانگین نمرات است و آنچه اتفاق افتاده میانگین نمرات نیازمند بهبود است.

کاظمی در ادامه سخنان خود یادآور شد: به واسطه شیوه جدید برگزاری امتحانات نهایی اطلاعات دقیقی در زمینه عملکرد دانش‌آموزان در دست داریم و باید بر اساس نقاط قوت و ضعف برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

وی گفت: سهم آموزش‌های فنی حرفه‌ای و هنرستان‌ها باید به ۵۰ درصد برسد که یکی از راهکارها ایجاد هنرستان‌های جوار کارخانه‌ها است که با حمایت استانداران و فرمانداران این موضوع قابل تحقق است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: در ۲ سال گذشته برای تجهیزات هنرستان‌ها یک‌هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده و تا پایان منابعی نیز برای کمک سرانه مدارس اختصاص داده خواهد شد.