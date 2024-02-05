دروازه بان اسبق کویت: پیروزی قطر بر ایران دور از دسترس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ باید شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن رو در روی تیم ملی قطر قرار گیرد تا یکی از تیمهای فینالیست این دوره از مسابقات مشخص شود.
«خالد الفضلی» دروازهبان اسبق تیم ملی کویت در رابطه با دیدار ایران و قطر اظهار داشت: رویارویی با ایران سخت و دشوار است اما پیروزی بر این تیم غیرممکن نیست و با کمک هواداران قطر میتواند به فینال صعود کند.
او ادامه داد: مهمترین نکته تمرکز ذهنی بازیکنان است و مسؤولان فدراسیون فوتبال قطر و اعضای کادر فنی این تیم باید روی این موضوع دقت داشته باشند. در فوتبال هیچ اتفاقی قابل پیش بینی نیست و اگر بازیکنان به خودشان ایمان داشته باشند بر ایران پیروز خواهند شد.
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