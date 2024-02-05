اقتدار نظام اسلامی بر پایه دولت و مجلس قوی استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر دوشنبه در همایش شکوه انتخابات سیاهکل اظهار کرد: دشمن چشم دیدن پیشرفت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی را ندارد.

وی به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف پرداخت و افزود: پیشرفت‌های ایران اسلامی پس از انقلاب در بخش‌های مختلف قابل مقایسه با دوران طاغوت نیست.

استاندار گیلان با بیان اینکه نقش حضور و مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اقتدار نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست، گفت: حضور مردم منجر به افزایش انسجام و اقتدار ملی در کشور می‌شود.

عباسی با بیان اینکه شرایط حضور و مشارکت برای همه جریانات سیاسی فراهم است، گفت: فضا برای حضور و عرض اندام همه جریانات و سلیقه‌های سیاسی در کشور و گیلان باز گذاشته شده است.

وی با اشاره به سم پاشی ها و زردنگاری های دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه افزود: تضعیف روحیه امید و نشاط مردم برای کمرنگ کردن مشارکت در انتخابات نقشه اصلی دشمن است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه شهدا ضامن دوام و قوام انقلاب اسلامی هستند، گفت: تمامی اقشار جامعه از جمله مسؤولان باید دین خود را به شهدا و خانواده شهدا ادا کنند.

عباسی با بیان اینکه دنبال تشکیل مجلس قوی باشیم، اضافه کرد: اقتدار نظام اسلامی بر پایه مجلس و دولت قوی استوار است.