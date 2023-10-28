مولد های اضطراری از ناترازی برق در تابستان جلوگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش کردی مدیر عامل توانیر در دوازدهمین رزمایش سراسری ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری در مرکز پایش صنعت برق گفت: شناخت مرزهای تفاوت یا انتهای خدمات ما و پدافند غیرعامل مشخص نیست و اصول و ضوابط پدافند غیرعامل با تکالیف ما در هم تنیده شده است.

وی ادامه داد: ما برای به استاندارد راه زیادی داریم اما تلاش شده با استفاده از تجربیات سازمان پدافند غیرعامل به شکلی حرکت کنیم که حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم و بخش مهمی که تحولات مهمی نیز داشته است مولدهای اضطراری است.

مدیر عامل توانیر خاطر نشان کرد: یکی از نکات مهم در کشور بحث انرژی است که شاخص ما در حوزه برق با شاخص‌های جهانی قابل قیاس است و جز نقاط قوت ما است.

به گفته این مقام مسئول دنیا به سمت انرژی‌های تجدید پذیر می‌رود و ما باید به این سمت رویم، خوشبختانه در کشور ما تنوع بخشی در سبد وجود دارد و از انرژی‌های تجدید پذیر، حرارتی و فسیلی همگی در سبد قرار دارند.

کردی با اشاره به مدیریت مصرف صحیح در سال جاری خاطر نشان کرد: در سال جاری مدیریت مصرف به گونه‌ای بود که به صنایع و بخش‌های مختلف فشار وارد نشود. زیرا امسال برای نخستین بار در بخش مولدها ۹۰۰ مگاوات بود که اگر این اقدام به موقع صورت نمی‌گرفت ناترازی برق در بخش‌های مولد و امنیت اجتماعی را دچار مخاطرات می‌کرد.

وی خاطر نشان کرد: امسال به ازای افزایش هر درجه دما ۱۸۰۰ مگاوات مصرف هم افزایش پیدا می‌کرد و برآوردها حاکی از آن بود که میزان مصرف برق در تابستان ۱۴۰۲ نهایتاً ۷۳ هزار مگاوات باشد که از این عدد هم گذر کردیم

به گفته مدیرعامل توانیر در سال جاری ۳۵ روز رکورد پیک سال گذشته شکسته شد و ۶ هزار مگاوات رشد داشتیم.

کردی خاطر نشان کرد: با طرح پاداش مدیریت مصرف، رسد مصرف خانگی کاهش پیدا کرده و این موضوع باعث شده ناترازی ما کمتر شود. در بخش صنعت به گونه‌ای هماهنگ شد که کمترین تبعات را داشته باشیم و کاهش تولید صورت نگیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال در بخش صنعت هماهنگی به شکلی بود که کاهش تولید اتفاق نیفتاد، خاطر نشان کرد: در بخش کشاورزی نیز اقدام خوبی صورت گرفت آن هم رؤیت پذیری و کنترل پذیری آب و برق در چاه‌های کشاورزی با تجهیزات هوشمند مهیا شده است.

کردی خاطر نشان کرد: سیستم ذخیره انرژی کمتر از یک دهه است که در جهان مطرح شده و در کشوری مثل چین ۴۰ هزار مگاوات نصب شده ذخیره سازی دارند.

وی ادامه داد: ما هم باید تغییر رویکردی در این زمینه داشته باشیم و سیستم‌های ذخیره سازی را به کشور وارد کنیم و سپس آن را داخلی سازی کنیم زیرا این نوع ذخیره سازی یک نوع پدافند غیرعامل است. این صنعت پایه صنعت خودروی برقی و تجدیدپذیر ما خواهد بود.

مدیر عامل توانیر ادامه داد: ذخیره سازی در دنیا در بخش‌های مختلفی انجام می‌گیرد و ما این قابلیت را داریم که ذخیره سازها را وارد پدافند غیر عامل کرده و به آن ورود پیدا کنیم.

وی در خاتمه با اشاره به آخرین وضعیت آماده بکاری مولدهای برق اضطراری، گفت: از پایش های روزانه از زمان آغاز پدافند غیرعامل به پایش سالیانه رسیدیم. تعداد مراکز را به شدت افزایش دادیم که اکنون به بیشتر از ۱۷ هزار مرکز رسیده است. از ۲۴ هزار مرکز، ۱۷ مرکز را پایش کردیم اکنون با مدیریت مصرف ادارات و مولدهای که در مدار بود ۹۰۰ مگاوات به شبکه برق کمک کرد که معادل نیروگاه ۱۱۲۵ مگاواتی است.