حمله به کاخ دادگستری استانبول؛ ۲ مهاجم کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت که دو فرد(یک مرد و زن) در جریان تلاش برای حمله به ایست بازرسی کاخ دادگستری چاگلایان کشته شدند.

به گفته وی، در این حادثه ۶ نفر از جمله سه نیروی پلیس مجروح شدند. کاخ چاگلایان مجموعه‌ای بزرگ در منطقه «کاغذخانه» استانبول و به شدت تحت حفاظت است و چندین ورودی دارد. این کاخ در زمان افتتاح در سال ۲۰۱۱، بزرگ‌ترین دادگستری اروپا بود.

یرلیکایا همچنین گفته است که مهاجمین، احتمالا اعضای گروه تروریستی « جبهه حزب آزادیبخش خلق انقلابی» در ترکیه هستند.