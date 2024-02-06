۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

حمله به کاخ دادگستری استانبول؛ ۲ مهاجم کشته شدند

وزیر کشور ترکیه از کشته شدن دو مهاجم در تلاش برای حمله به کاخ دادگستری چاگلایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت که دو فرد(یک مرد و زن) در جریان تلاش برای حمله به ایست بازرسی کاخ دادگستری چاگلایان کشته شدند.

به گفته وی، در این حادثه ۶ نفر از جمله سه نیروی پلیس مجروح شدند. کاخ چاگلایان مجموعه‌ای بزرگ در منطقه «کاغذخانه» استانبول و به شدت تحت حفاظت است و چندین ورودی دارد. این کاخ در زمان افتتاح در سال ۲۰۱۱، بزرگ‌ترین دادگستری اروپا بود.

یرلیکایا همچنین گفته است که مهاجمین، احتمالا اعضای گروه تروریستی « جبهه حزب آزادیبخش خلق انقلابی» در ترکیه هستند.

