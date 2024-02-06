  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

فرمانده انتظامی مازندران خبر داد؛

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در کمد دیواری

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در کمد دیواری

ساری- فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری کلاهبردار میلیاردی متواری که در داخل کمد دیواری مخفی شده بود در شهرستان سوادکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در پی مراجعه احدی از شهروندان شهر زیراب و ارائه شکایت مبنی بر اینکه فردی به بهانه ساخت و ساز ساختمان از وی مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال دریافت کرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ زیراب شهرستان سوادکوه با هماهنگی قضائی و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را که بیش از ۱۴ سال از شهرستان ورامین متواری بوده در داخل کمد دیواری دستگیر مخفیگاهش کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد متهم که یک کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه دار و دارای ۳۰ پرونده قضائی و متهم بوده و در تحقیقات پلیسی به بزه ارتکابی خود و ۳۰ پرونده دیگر کلاهبرداری در استان‌ها دیگر اعتراف کرد.

پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: شهروندان مراقب باشند در صورتی که از آنان به بهانه ساخت و ساز کلاهبرداری شده برای طرح شکایت به پلیس شهرستان سوادکوه مراجعه کنند.

کد مطلب 6016592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها