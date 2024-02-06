دستگیری کلاهبردار میلیاردی در کمد دیواری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در پی مراجعه احدی از شهروندان شهر زیراب و ارائه شکایت مبنی بر اینکه فردی به بهانه ساخت و ساز ساختمان از وی مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال دریافت کرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ زیراب شهرستان سوادکوه با هماهنگی قضائی و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را که بیش از ۱۴ سال از شهرستان ورامین متواری بوده در داخل کمد دیواری دستگیر مخفیگاهش کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد متهم که یک کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه دار و دارای ۳۰ پرونده قضائی و متهم بوده و در تحقیقات پلیسی به بزه ارتکابی خود و ۳۰ پرونده دیگر کلاهبرداری در استان‌ها دیگر اعتراف کرد.

پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: شهروندان مراقب باشند در صورتی که از آنان به بهانه ساخت و ساز کلاهبرداری شده برای طرح شکایت به پلیس شهرستان سوادکوه مراجعه کنند.