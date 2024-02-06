به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز در خصوص حادثه تروریستی در کشورش بیانیه‌ای صادر کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: مبارزه با تمام تروریست‌ها ادامه دارد. ترکیه با قاطعیت و بدون تبعیض به مبارزه علیه تمام گروه‌های تروریستی و حامیان آنها ادامه می‌دهد.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشته بود که ۲ فرد (یک مرد و زن) در جریان تلاش برای حمله به ایست بازرسی کاخ دادگستری چاگلایان کشته شدند.

به گفته وی، در این حادثه ۶ نفر از جمله ۳ نیروی پلیس مجروح شدند.

کاخ چاگلایان مجموعه‌ای بزرگ در منطقه «کاغذخانه» استانبول و به شدت تحت حفاظت است و چندین ورودی دارد. این کاخ در زمان افتتاح در سال ۲۰۱۱، بزرگ‌ترین دادگستری اروپا بود.

یرلیکایا همچنین گفته است که مهاجمین، احتمالاً اعضای گروه تروریستی «جبهه حزب آزادیبخش خلق انقلابی» در ترکیه هستند.