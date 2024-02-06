ایل شاهسون سرآمد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شایان نادری عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های آبرسانی امور عشایری در اصلاندوز، اظهار کرد: ایل شاهسون با غیرت و همیت تمام در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب حاضر بوده و اهتمامی جدی بر تقویت جبهه تولید و سرمایه‌های این کشور داشته است.

وی با بیان اینکه عشایر نقش بی‌بدیلی را در تأمین امنیت ملی و غذایی کشور دارند، تصریح کرد: بیشترین تولیدات در حوزه محصولات لبنی و همچنین فرآورده‌های مشتق از آن به همت عشایر تولید شده و روانه بازار مصرف می‌شود.

رییس سازمان امور عشایری گفت: ۵۰ دستگاه اجرایی در کشور در برابر زندگی عشایر تعهداتی را دارند که باید این تعهدات خود را به شایستگی انجام دهند تا شاهد رفع مشکلات و دغدغه‌های عشایر غیرتمند باشیم.

نادری نگاه دولت سیزدهم را، نگاه از سر خیرخواهی و حفظ شایستگی‌های جامعه عشایری اعلام کرد و افزود: در قالب ۱۰ بند تدوین شده سیاست‌های حمایتی از عشایر ابلاغ شده و ما تلاش می‌کنیم در همه حوزه‌ها به ویژه تأمین آب شرب، آب مورد نیاز دام و تأمین نهاده‌ها عشایر غیرتمند را در سراسر کشور حمایت و یاری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سال‌جاری از ردیف‌های اعتباری ملی و استانی برای اجرا و تکمیل طرح‌های عشایری اعتبارات خوبی اختصاص یافته و در استان اردبیل نیز سعی بر این بوده تا این منابع تأمین شود.

نادری به افتتاح طرح آبرسانی به ۱۳ قشلاق عشایری در منطقه اصلاندوز اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با این منطقه، سایر طرح‌های آبرسانی و برق‌رسانی به حوزه عشایری انجام شده که ۱۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای افتتاح این طرح‌ها هزینه شده است.

وی اضافه کرد: ما نه تنها عشایر را تنها رها نکرده‌ایم، بلکه تلاشمان بر این است تا در همه حوزه‌ها نیازمندی آنها را تأمین و اسباب رضایتمندی جامعه عشایری را فراهم کنیم.

رییس سازمان امور عشایری بیان کرد: باید به سمت تقویت مؤلفه‌های حمایتی از جامعه توانمند عشایر حرکت کنیم تا بستر و زمینه رشد و بالندگی بیشتر این جامعه توانمند، فعال و کوشا فراهم آید.