صنعت بیمه باید در ادبیات رایج جامعه جریان داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، علی استاد هاشمی در جمع مدیران بیمه‌ای ضمن اعلام این مطلب افزود: شرکت‌های بیمه با تکیه بر اصل مشتری مداری به گونه‌ای رفتار کنند که همواره اعتماد مخاطبان را به عنوان سرمایه اصلی در اختیار داشته باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته که صنعت بیمه مانند صنایع دیگر از شیوه‌های سنتی عبور کرده و به عرصه‌های مدرن و پسامدرن گام نهاده، تصریح کرد: در فضای رقابتی امروز فقط شرکت‌های با پشتوانه فناوری اطلاعات و ابزار روز ارتباطات، سهم قابل قبولی از بازار را به خود اختصاص خواهند داد.

وی با اذعان به ضعف اطلاع رسانی صنعت بیمه در خصوص انواع بیمه نامه‌ها، اظهار داشت: در کنار توسعه ابزار فناوری، باید این ابزارها در حوزه اطلاع رسانی هم به گونه‌ای عمل کنیم که بیمه گذار در خصوص مفاد بیمه نامه هیچ گونه ابهامی نداشته باشد.

استادهاشمی با تبریک ایام الله دهه فجر، دستاوردهای فنی و علمی جوانان ایران اسلامی را غرورآمیز توصیف کرد و گفت: مسیری که امروز صنعت بیمه در پیش گرفته، امیدآفرین است و باید با اتخاذ سیاست‌ها و تمهیدات متناسب و همچنین توجه به پرتفوی متقارن و با کیفیت این روند را با شتاب بیشتری ادامه دهیم.

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به قوانین بالادستی هرگونه اطلاعات نادرست از سوی شرکت‌های بیمه را غیر قابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: نهاد ناظر صنعت بیمه در راستای سالم سازی فضای رقابتی و همچنین حفظ حقوق بیمه گذاران با تبلیغات اغواگرایانه و اطلاع رسانی‌های نادرست برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از تسهیل فرایند پرداخت خسارت به عنوان نقطه اتکای فرهنگ‌سازی بیمه‌ای یاد کرد و گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه در گرو پرداخت منصفانه، به هنگام و فنی خسارات بیمه گذاران است.

رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام حمایت همه جانبه نهاد ناظر از ابزارهای نوآورانه و اشاره به «اپلیکیشن آساتو میهن» به اهمیت داده کاوی و همچنین شفافیت اطلاعات اشاره کرد و افزود: همین شفاف سازی ها ضریب اعتماد مخاطبان صنعت بیمه را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.

دکتر استاد هاشمی در پایان از سیاست گذاران، مسئولان و متولیان صنعت بیمه خواست تا فارغ از ابعاد فیزیکی و میزان سرمایه شرکت متبوع خود در مسیر تولید محصول باکیفیت، خدمات برتر، جلب اعتماد و رضایتمندی آحاد جامعه تلاش کنند.