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کد مطلب 6017597
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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

هدیه به رییس جمهور وسط سخنرانی

هدیه به رییس جمهور وسط سخنرانی

هنگام سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم جایزه کتاب سال، مرد حاضر در تماشاگران یک جلد نهج‌البلاغه به رییسی هدیه کرد.

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