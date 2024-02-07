دریافت 6 MB کد مطلب 6017597 https://mehrnews.com/x349j7 ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸ کد مطلب 6017597 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸ هدیه به رییس جمهور وسط سخنرانی هنگام سخنرانی رییسجمهور در مراسم جایزه کتاب سال، مرد حاضر در تماشاگران یک جلد نهجالبلاغه به رییسی هدیه کرد. کپی شد مطالب مرتبط قلم مسوولانه باید ترویج شود حساب واحد خزانه نهایی شد/ با ۳ گل قطر را میبریم دانشگاهها باید کانون حل مسائل کشور باشند سرمایه بانک مرکزی افزایش مییابد لزوم اصلاح فرآیند طولانی و پیچیده جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد برچسبها نهج البلاغه شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران کتاب و کتابخوانی
نظر شما