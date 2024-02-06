به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دیدار اعضای هیأت رئیسه و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه صنعتی شریف با معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (سه شنبه) برگزار و تصمیماتی در جهت مشارکت فعال دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور اتخاذ شد.

محمد مخبر در این جلسه با اشاره به توانمندی و جایگاه علمی دانشگاه صنعتی شریف و وجود اساتید مجرب و دانشجویان نخبه در این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی شریف و همه دانشگاه‌ها باید به کانونی برای شناسایی و حل مسائل کشور تبدیل شوند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مختلف کشور نظیر آلودگی هوا، ناترازی و مصرف بالای انرژی و بهره وری پایین در بخش کشاورزی و صنعت تصریح کرد: دولت آمادگی دارد مجوزها و بسترهای لازم را برای مشارکت دانشگاه‌ها در حل مشکلات و مسائل کشور مهیا کند.

مخبر از رئیس دانشگاه صنعتی شریف خواست کارگروه‌هایی را جهت بررسی و رصد مشکلات این حوزه‌ها تشکیل دهد تا راهکارهای فناورانه و طرح‌های عملیاتی برای حل مسائلی همچون صرفه جویی انرژی و افزایش بهره وری در کشور تدوین شود.

وی گفت: انتظار می‌رود که دانشگاه صنعتی شریف یک سامانه برای رصد چالش‌های فناورانه ایجاد کند تا دولت با تمرکز بیشتری به حل گلوگاه‌های فناورانه بپردازد.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه ایران از نظر ذخایر نفت و گاز جزو برترین کشورهای دنیاست افزود: مدیریت و اکتساب فناوری دو مؤلفه راهبردی برای استفاده از این دارایی بزرگ هستند که دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه صنعتی شریف می‌توانند نقش مؤثری در تثبیت و به کارگیری آنها ایفا کنند.

در این جلسه رئیس دانشگاه صنعتی شریف گزارشی از وضعیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهش‌های کاربردی، پارک علم و فناوری صنعتی شریف و رتبه این دانشگاه در نظام‌های ارزیابی بین المللی ارائه کرد و گفت: هدفگذاری ما این است که طی ۵ سال آینده جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان باشیم.

سید عباس موسوی همچنین با اشاره به طرح تکریم استعدادهای درخشان (تاد) افزود: اجرای این طرح منجر به کاهش مهاجرت نخبگان این دانشگاه شده است ضمن آنکه بسیاری از اساتید بازنشسته دانشگاه نیز همچنان در امر پژوهش و آموزش با دانشگاه در ارتباط و تعامل هستند.

وی گزارشی نیز در خصوص پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ارائه کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۶۷۰ شرکت دانش بنیان در این پارک مستقر هستند و برای ۱۵ هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر در این پارک اشتغالزایی شده است.

در این جلسه گزارشی از دستاوردها و تولیدات دانشگاه صنعتی شریف نظیر سامانه‌های دوربین‌های ترافیکی، سامانه ثبت اسناد ملی، سامانه نظارت هوشمند، پرینتر سه بعدی زیستی، سامانه کارت سوخت، تصفیه آب و پساب و شیرین سازی گازی و سامانه داده‌های ترافیکی ارائه شد و مسائل دانشگاه همچون موضوعات مربوط به بودجه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این نشست مقرر شد مسائل و مشکلات مرتبط با بودجه دانشگاه صنعتی شریف و همچنین مشکلات پیش روی توسعه مسکن اساتید و خوابگاه‌های متاهلی با قید فوریت مرتفع شود.