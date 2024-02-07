پراکندگی تماشاگران ایران و حضور مهاجم سرشناس فوتبال آرژانتین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدار تیم‌های ملی ایران و قطر در حالی از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه «الثمامه» شهر دوحه برگزار می‌شود که شخصیت‌های سیاسی و ورزشی زیادی از کشور میزبان و قاره آسیا به جایگاه ویژه آمده‌اند.

* تنی چند از مسئولان سیاسی کشور قطر همراه با خانواده‌های خود در جایگاه ویژه حاضر شده‌اند تا بازی را از نزدیک تماشا کنند. همچنین اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران به همراه مجید جلالی و عبدالله ویسی مربیان فوتبال کشور در جایگاه ویژه حضور پیدا کردند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز با استقبال مسؤولان ورزشگاه و دو تن از اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا به ورزشگاه آمد تا در کنار همتای قطری خود بازی را ببیند.

* بازیکنان تیم ملی ایران به محض ورود به ورزشگاه وارد چمن شدند تا با جو ورزشگاه که تقریباً بیشتر از ۹۰ درصد آن را هواداران تیم میزبان تشکیل می‌دهند آشنا شوند.

* بازار سیاه بلیط فروشی برای این دیدار شروع شده است و بلیط این بازی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار به فروش می‌رسد.

* اطراف ورزشگاه بازی‌های رایانه‌ای و همچنین سرگرمی‌های ورزشی وجود دارد تا تماشاگران از آن استفاده کنند.

* صدای طبل بوقچی های طرفدار ایران از یک سمت و از سوی دیگر بلندگوهای طرفداران قطری شور و هیجان زیادی را در ورزشگاه ایجاد کرده است.

* با وجود اینکه نزدیک به ۴۰ هزار نفر قرار است این بازی را از نزدیک تماشا کنند هیچ‌گونه ترافیکی در اطراف ورزشگاه به چشم نمی‌خورد و طرفداران با سهولت در عبور و مرور، طرفداران خود را در پارکینگ قرار می‌دهند.

* جایگاه خبرنگاران که حدود ۲۰۰ صندلی دارد تکمیل شده است تا پوشش گسترده‌ای از سوی رسانه‌های مختلف آسیا و جهان داده شود.

* موسیقی‌های ایرانی و قطری از یک ساعت مانده به شروع بازی در ورزشگاه پخش شد تا باعث نشاط تماشاگران شود.

* بالگردهای پلیس و هلی شات های آنها مدام در حال عبور و مرور از آسمان قطر هستند تا کنترل هوایی این بازی را اینگونه انجام دهند.

* فقط ۱۶۰۰ بلیت در اختیار تماشاگران تیم ملی ایران قرار گرفته است. پراکندگی هواداران ایرانی در نقاط مختلف ورزشگاه، تدبیری بود که قطری‌ها برای اینکه ایرانی‌ها حتی قسمتی از فضای استادیوم را نیز در اختیار نداشته باشند، رفتارهای عجیب میزبان را به پایان نرساند.

* همچنین کنار هر صندلی یک پرچم قطر قرار گرفته که این موضوع با اصول کلی میزبانی یک تورنمنت متفاوت است و جالب‌تر اینکه AFC نیز در مقابل این رفتارهای عجیب کشور میزبان سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.

* سفیر ایران در قطر نیز برای تماشای بازی به ورزشگاه آمد.

* گابریل باتیستوتا برای تماشای بازی میهمان ویژه بود.