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کد مطلب 6018057
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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۷

کری‌خوانی محمدرضا احمدی برای قطری‌ها پس از گل اول ایران

کری‌خوانی محمدرضا احمدی برای قطری‌ها پس از گل اول ایران

محمدرضا احمدی گزارشگر بازی ایران و قطر ، پس از به ثمر رسیدن گل اول توسط سردار آزمون کُری جالب گفت.

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