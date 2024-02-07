دریافت 7 MB کد مطلب 6018057 https://mehrnews.com/x349vw ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۷ کد مطلب 6018057 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۷ کریخوانی محمدرضا احمدی برای قطریها پس از گل اول ایران محمدرضا احمدی گزارشگر بازی ایران و قطر ، پس از به ثمر رسیدن گل اول توسط سردار آزمون کُری جالب گفت. کپی شد مطالب مرتبط سردار آزمون دومین گلزن ملی تاریخ فوتبال ایران شد سوپر گل سردار آزمون به قطر در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا قلعهنویی رویای ایران را بر باد داد/ حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد شادی وزیر ارشاد و سخنگوی دولت در برج میلاد هنگام گل دوم ایران برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام ملت های 2023 آسیا - قطر دوحه قطر جام ملتهای آسیا سردار آزمون قطر
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