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کد مطلب 6018060
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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۵

سوپر گل سردار آزمون به قطر در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا

سوپر گل سردار آزمون به قطر در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا

سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا اولین گل ایران را وارد دروازه قطر کرد.

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