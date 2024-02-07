دریافت 4 MB کد مطلب 6018060 https://mehrnews.com/x349vz ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۵ کد مطلب 6018060 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۵ سوپر گل سردار آزمون به قطر در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا اولین گل ایران را وارد دروازه قطر کرد. کپی شد مطالب مرتبط کریخوانی محمدرضا احمدی برای قطریها پس از گل اول ایران شادی وزیر ارشاد و سخنگوی دولت در برج میلاد هنگام گل دوم ایران سردار آزمون دومین گلزن ملی تاریخ فوتبال ایران شد قلعهنویی رویای ایران را بر باد داد/ حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد برچسبها جام ملت های 2023 آسیا - قطر تیم ملی فوتبال ایران سردار آزمون جام ملتهای آسیا جام ملت های آسیا 2023 - قطر مرحله نیمه نهایی
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