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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

سنگین‌ترین شکست برابر قطر؛

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد

تیم ملی فوتبال ایران که با شکست ژاپن امیدواری برای رسیدن به فینال را افزایش داده بود، در مرحله نیمه نهایی با نمایشی پرانتقاد برابر قطر سنگین‌ترین شکست را پذیرفت و از رسیدن به فینال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه به قضاوت «احمدعلی» از کویت در ورزشگاه الثمامه به مصاف تیم ملی قطر رفت که این دیدار ۳ بر ۲ به سود قطر به پایان رسید. سردار آزمون (۴) و علیرضا جهانبخش (۵۱ - پنالتی) برای ایران و جاسم جابر (۱۷)، اکرم عفیف (۴۳) و معزعلی (۸۲) برای قطر گل زدند.

ترکیب تیم ملی ایران

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی‌زادگان، رامین رضائیان (۸۷ شهریار مغانلو)، احسان حاج صفی (۴۶ میلاد محمدی)، سامان قدوس، سعید عزت اللهی، امید ابراهیمی (۴۶ محمد محبی)، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی (رضا اسدی ۹ +۹۰) و سردار آزمون.

احسان حاجی صفی و مهدی ترابی (اعتراض از روی نیمکت) از داور کویتی کارت زرد گرفتند و شجاع خلیل زاده با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد
تیم ملی ایران در شروع بازی با قطر

شروع طوفانی با گل دقیقه ۴

دیدار دو تیم در شرایطی آغاز شد که ملی پوشان کشورمان به دنبال حفظ توپ و رد و بدل کردن پاس‌های پرتعداد بودن تا خود را به دروازه قطر نزدیک کنند. اولین موقعیت ایران در دقیقه چهارم شکل گرفت که احسان حاجی صفی اوت را به سمت دروازه پرتاب کرد که عزت اللهی با ضربه سر روی توپ اثر گذاشت و مدافعان قطر با دفع ناقص فرصت را برای سردار آزمون فراهم کردند که با ضربه‌ای قیچی برگردان دروازه حریف را باز کند.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد
سردار آزمون در دقیقه ۴ برای ایران گل زد

قطر به دنبال خارج شدن از شوک

میزبان جام هجدهم که با گل دقیقه چهارم ایران غافلگیر شده بود در ادامه تلاش کرد با پاس‌های کوتاه و ارسال از جناحین دروازه ایران را به خطر بیندازند که در چند مورد تا پشت محوطه جریمه هم آمدند و دو ضربه هم به سمت دروازه زدند اما علیرضا بیرانوند توپ‌ها را مهار کرد.

دو موقعیت خوب برای ایران

در دقیقه ۱۱ علیرضا جهانبخش از سمت راست نفوذ کرد و توپ عرضی را درون محوطه جریمه برای مهدی طارمی ارسال کرد اما مهاجم تیم ملی به این توپ نرسید. دو دقیقه بعد سامان قدوس فرصت داشت تا دروازه قطر را برای بار دوم باز کند اما ضربه او از درون محوطه جریمه به بدن مدافع حریف برخورد کرد.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد
شادی بازیکنان ایران پس از گل زودهنگام

اعتراض به تصمیم داور و گل تساوی قطر

در دقیقه ۱۶ مهدی طارمی از میان مدافعان قطری عبور کرد و در شرایطی که به هجده قدم نزدیک می‌شد توسط مدافعان حریف سرنگون شد اما داور کویتی اعتقادی به خطا نداشت. همین توپ در برگشت و در دقیقه ۱۷ روی شوت جاسم جابر به گل تساوی تبدیل شد. در این صحنه مدافعان ایران ناهماهنگ ظاهر شدند و توپ پشت محوطه جریمه به جاسم رسید که شوت این بازیکن به پای سعید عزت اللهی برخورد کرد و با کمانه کردن توپ دروازه ایران باز شد.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد
قطری‌ها روی ضعف خط دفاعی ایران به گل تساوی رسیدند

میدان داری ایران و ضد حمله خطرناک قطر

در شرایطی که ایران برای رسیدن به گل دوم تلاش زیادی می‌کرد در دقیقه ۳۲ اشتباه امید ابراهیمی در مهار توپ فرصت را برای ضد حمله اکرم عفیف فراهم کرد که این بازیکن پا به توپ تا درون محوطه جریمه ایران پیش رفت و ضربه اش را هم به سمت دروازه زد که علیرضا بیرانوند مانع از باز شدن دوباره دروازه اش شد.

آشفتگی خط دفاعی و اشتباهات فردی

تیم ملی ایران که بعد از گل تساوی دچار افت روحی شده بود، در دقایق پایانی نیمه اول پراشتباه بود و با پاس‌های اشتباهی که بازیکنان به هم می‌دادند فرصت را در اختیار قطری‌ها قرار دادند تا صاحب موقعیت‌های خطرناکی شوند. همین اشتباهات اعتراض شدید علیرضا بیرانوند به بازیکنان را به همراه داشت.

گل دوم برای قطر

اشتباهات فردی بازیکنان ایران و پاس‌های اشتباهی که رد و بدل می‌کردند بازهم برای تیم ملی دردسر شد و در دقیقه ۴۳ دفع ناقص مهدی طارمی باعث شد پشت محوطه جریمه توپ به اکرم عفیف برسد و او با عبور از خط دفاعی با ضربه‌ای خلاف جهت حرکتش دروازه ایران را برای بار دوم باز کرد تا تیم ملی بدترین شرایط را تجربه کند.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد
صحنه گل دوم قطر که کاری هم از دست بیرانوند برنیامد

موقعیتی که برای تساوی از دست رفت

در دقیقه ۴۵ ایران صاحب ضربه کرنر شد که این ارسال درون محوطه جریمه نصیب محمدحسین کنعانی زادگان شد تا دروازه حریف را باز کند اما توپ او روی خط به بدن مدافع قطر برخورد کرد و در شرایطی که ایرانی‌ها اعتقاد به پنالتی داشتند بازبینی صحنه نشان داد توپ به سینه بازیکن قطری خورده است.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد

شروع تهاجمی ایران در نیمه دوم

ملی پوشان کشورمان نیمه دوم را تهاجمی آغاز کردند و با دو تعویضی که امیر قلعه نویی انجام داد به دنبال رسیدن به گل تساوی بودند. در دقیقه ۴۶ برخورد توپی که سعید عزت اللهی شوت کرد به دست مدافع قطری یک صحنه مشکوک را خلق کرد که داور کویتی پس از چند لحظه به کنار زمین رفت و صحنه را مجدداً بازبینی کرد و پنالتی برای ایران گرفت.

گل تساوی برای ایران

پس از بازبینی صحنه و اعلام پنالتی در دقیقه ۵۱ علیرضا جهانبخش پشت توپ ایستاد و این ضربه را به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد
علیرضا جهانبخش گل دوم ایران را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند

بیرانوند ایران را نگه داشت

قطری‌ها در شروع مجدد بازی صاحب یک موقعیت عالی برای گلزنی شدند که علیرضا بیرانوند با یک واکنش خوب اجازه باز شدن دروازه را نداد. در ادامه قطری‌ها بازهم صاحب موقعیت شدند که بیرانوند بازهم مقابل آنها ایستاد.

برگشت آرامش به تیم ملی ایران

ملی پوشان کشورمان که در اکثر دقایق گذشته آشفته و پراشتباه ظاهر شده بودند، در اواسط نیمه دوم با آرامش بیشتری بازی کردند و بدون اشتباه سعی در نزدیک شدن به دروازه قطر را داشتند که در دقیقه ۷۰ همکاری خوب بازیکنان دروازه حریف را با خطر مواجه کرد که گلر این تیم اجازه باز شدن دروازه را نداد.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد

دروازه قطر به توپ بسته شد

در دقیقه ۷۵ ایران برای لحظاتی دروازه قطر را از چپ و راست به توپ بست و در چند صحنه تا آستانه باز کردن دروازه پیش رفت اما هر چه بازیکنان ایران زدند دروازه بان و مدافع قطر توپ را از روی خط دروازه برگرداندند. در این دقایق ایران تیم برتر میدان بود و قطر بیشتر به فکر ضد حمله و بازی تدافعی بود.

شکاف خط دفاعی کم تیم را شکست

در دقیقه ۸۲ قطری‌ها در معدود موقعیت‌هایی که در ضد حملات داشتند از شکاف خط دفاعی ایران بهترین استفاده را کردند و در شرایطی که سه مدافع ایران درون محوطه جریمه حضور داشتن، معزعلی صاحب موقعیت شد و با ضربه‌ای آرام و فنی دروازه بیرانوند را باز کرد.

قلعه‌نویی رویای ایران را بر باد داد/حسرت صعود به فینال ۵۲ ساله شد

تلاش برای گل تساوی ثمری نداشت

تیم ملی ایران در دقایق باقی مانده وقت معمولی و ۱۳ دقیقه وقت اضافه تلاش زیادی کرد تا بتواند گل تساوی را به ثمر برساند اما در دقیقه چهارم وقت اضافه شجاع خلیل زاده مانع از حرکت اکرم عفیف به سمت دروازه شد و با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد تا کار ایران سخت شود. در آخرین دقیقه وقت اضافه ضربه علیرضا جهانبخش به تیر عمودی دروازه قطر برخورد کرد و بهترین فرصت برای تساوی از دست رفت.

کد مطلب 6017962
رضا خسروي

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    نظرات

    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
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      ایران صد در صد می بازه . افتضاح هستیم
    • نذگس IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 1
      پاسخ
      قطر بازیش بسیار زیاد خوب است از ایران هم خوب تر ایول به قطر جانمی جان
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
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      هیچ چیزی از ارزشهای تیم ملی ایران کم نمی کنه 🤣🤣🤣
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
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      بازی پرسپولیس همینه نخوت و غرور از سر بیرانوند و دفاع پرسپولیسی می ریخت
    • ناشناس IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ایرانی یعنی احساسی
    • فوتبال دوست RO ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 1
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      افتضاح بودن افتضاح، کاش به ژاپن باخته بودند
    • ناشناس IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
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      ایران باید اول گل نزن وگرن انکار فکر میکن که حریف ضیف دست کم میگیره بعدش خود خواه پاس نمیدن موقع که باید بدن نمیدن موقع که ندن میدن بعدش دفاع ما افتضاح
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      وکرن داور هم خیلی خوب بود البته امشب یکم هم شانس یار ما نبودبدش توارسال خیلی بد ارسال میشد یا مهاجم ما خیلی جلو میرفتن باید باز کن نکه چسپیده به دروازبان حرف بالاخره بازی خوبی نبود امشب اکه ژاپن بود احتمال ۴یا۵ به قطر زده بودالبته شانس هم با ما نبود انگار
    • IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دفاع دفاع دفاع خواهشان اقای قعله نوعی به فکر دفاع ت باش دفاع را خوب کن با یه بازی سازه بدش تو چندتا تیم جهان میشه حساب کرد رو تیم ملیاکه هم ن که هیچ
    • خبردار IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      وقتی مربی دانش روز رو نداره به بهترین بازیکنان هم نتیجه نمیگیره
    • فاضل IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بابا بی انصاف نباشید دیگه نشد لامذهب چند تا موقعیت نشد فوتبال همینه دیگه یک میلیمتر اینور تر توپ جهان بخش میرفت تو گل یک میل اینور تر زد رفت از رو خط بیرون مهم اینه که کم نزاشتن فوتبال به شدت بی رحم نشد واقعا انگار واقعا نباید میشد
    • ۴۵۴۵۴ IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بروید بسکتبال بازی باپا اینطوریه ترس تزریق کردن
    • جمشید IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مربی خارجی نداشتیم....دفاع هم که بسیار ضعیف....نباید انتظار پیروزی داشت....
    • راستگو US ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      5 1
      پاسخ
      خيلي خوشحال شدم. واقعا كيف كردم
    • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تیر دروازه ایران را حذف کرد نه قلعه نویی
    • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بازی با ژاپن بچه هارا خسته کرده بود اشتباهات زیاد بود.پاس ها دقت زیادی نداشتند .
    • باربد US ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      فدای سرشون بابا، تا جون داشتند دویدند دیگه بی خیال
    • ایرانی IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ترکیب نیمه اول یک ترکیب بد و خسته بود. قلعه نویی اصلا صلاحیت مربیگری تیم ملی را ندارد و در طول این چند بازی کاملا فراز و نشیب تیم مشخص بود و نشان از بی برنامگی سرمربی و کادر فنی بود.
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حالا چرا قلعه نویی به باد داد؟
    • زاهدی IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ظاهرا باید54 سال دیگه هم حوصله نمود. البته زحمات بازیکنان قابل ستایش هست ولی شانس هم با ما نبود .
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دفاعش که اصلا بدرد ممیخورد .با ژاپن گل خوردیم کمونه کرد رفت تو درواز اینجا هم همبنجور .اصلا بازی اکرم عفیف گرفته بود همه بازیها لا میداد اینجا شده بود کریس رونالدو
    • احمد IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بد تیتر زدی ، شما مثلاً اسلامی هستید
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      وجود طارمی باعث شکست شد وقتی در دیدار باژاپن نبود و ما خوب بازی کردیم نباید میومد
    • محسن RO ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      قدر خدمتگزاران کشور را بدانید. اینهمه با کیروش هیچی نبودیم اینجوری براش تیتر میزدید؟ تاثیر کیروش رو هم که دیدید، وقتی با قطر بود ۴-۰ زدیمش، وقتی رفت ۳-۲ خوردیم. به این میگن تاثیر کیروش.
    • محمد IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 3
      پاسخ
      قلعه نویی مربی نیست
    • شهبازی IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 3
      پاسخ
      فوتبال ما کشکیه و تا زمانیکه اینجوری باشه 52سال سهله تا520سال دیگم باید آیندگان در حسرت رفتن به فینال بسوزن
    • محسن IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      نمی خوام غر بزنم و نمیخوام بد از نتیجه نگرفتن ادعای کارشناسی کنم ( فقط یه سوال دارم چرا بهترین گلزن لیگ مغانلو و رضا اسدی جایی در ترکیب ندارن چرا بهترین بازیکن لیگ ترابی به گواه کارشناسان باعث تمام موفقیت های پرسپولیس بود؛ ترکیب نبود ؟؟؟ چرا سامان قدوس و عزت الهی تعویض نشدن ؟؟

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