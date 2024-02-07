جهانبخش: شایستگی بازیکنان ایران فینال بود/ بازهم ناکام شدیم!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۳ بر ۲ تیم ملی همراه شد.

علیرضا جهانبخش در پایان این دیدار اظهار داشت: ما تمام تلاشمان را کردیم که در این بازی با پیروزی از زمین خارج و راهی فینال شویم. شایستگی بازیکنان ایران رسیدن به دیدار پایانی بود.

او ادامه داد: به تمام اعضای تیم ملی که در این ۴۰، ۵۰ روز واقعاً زحمت کشیدند، افتخار می‌کنم و در بازی با قطر در ۳ صحنه که اصلاً انتظار آن را نداشتیم، گل دریافت کردیم. تمام فکر و ذکرمان شاد کردن دل مردم بود و شرمنده آنها شدیم.

کاپیتان تیم ملی افزود: در این شرایط بد اقتصادی می‌توانستیم باعث شادی دل مردم شویم اما با اینکه تمام تلاشمان را برای پیروزی کردیم اما در پایان شرمنده مردم شدیم. موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم که اکنون فقط آه و افسوس آن برای تیم باقی مانده است.

او در پایان خاطر نشان کرد: خیلی دوست داشتیم که با نسل فعلی تیم ملی افتخار آفرینی کنیم اما افسوس که باز هم ناکام بودیم. بازیکنان تا الان هم کار بزرگی کردند اما شانس با آنها یار نبود.