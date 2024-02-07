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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۲

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

ابراهیمی: خستگی بازیکنان ماند/ ۱۲ سال با تمام وجود جنگیدم

ابراهیمی: خستگی بازیکنان ماند/ ۱۲ سال با تمام وجود جنگیدم

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان پس از شکست مقابل قطر در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا گفت: می توانستیم پیروزی شویم اما نشد و خستگی برتن همه ما ماند.

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، امید ابراهیمی هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان پس از شکست مقابل قطر و حذف از جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا اظهار داشت: در بازی امروز موقعیت گل زیادی را داشتیم و اگر از آن‌ها استفاده می‌کردیم می‌توانستیم پیروز و راهی فینال شویم. واقعاً خستگی بر تنمان ماند و شرمنده مردم ایران شدیم که نتوانستیم آنها را خوشحال کنیم.

وی افزود: ما بعد از گل اول می‌خواستیم روی دروازه قطر فشار بیاوریم اما شرایط تیم به سمتی رفت که نشد. طبیعی است همه بازیکنان در همه بازی‌ها خوب نیستند اما شرمنده مردم شدیم.

ابراهیمی در پایان در خصوص خداحافظی خود از تیم ملی گفت: چه در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌ها قهرمان می‌شدیم و چه امروز که حذف شدیم آخرین بازی‌های ملی من بود. از ته قلبم دوست داشتم این رفتن با قهرمانی و خاطره خوش باشد اما متأسفانه نشد و امروز آخرین بازی ملی خودم را انجام دادم. پیش تر این تصمیم را گرفته بودم و دوست داشتم در فینال باشم اما نشد، در تمام ۱۲ سالی که در تیم ملی حضور داشتم با تمام وجودم برای مردم ایران و وطنم جنگیدم امیدوارم مردم از من راضی باشند.

کد مطلب 6018202
مهدی مرتضویان

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