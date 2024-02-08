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کد مطلب 6018322
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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

فیلم درگیری در بازی تیم چادرملو و ایفاسرام در لیگ برتر والیبال

فیلم درگیری در بازی تیم چادرملو و ایفاسرام در لیگ برتر والیبال

دیدار دو تیم چادرملو اردکان و ایفاسرام اردکان در لیگ برتر والیبال کشور به جنجال و کتک‌کاری کشیده شد.

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