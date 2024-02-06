به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه‌نهایی بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران از امروز (سه‌شنبه ۱۷ بهمن) با حضور تیم‌های سایپا تهران، فولاد مبارکه سپاهان، مهرسان تهران و ذوب آهن اصفهان آغاز شد.

در دور رفت این رقابت‌ها تیم سایپا تهران در سالن فدراسیون والیبال میزبان ذوب‌آهن اصفهان بود و سه بر یک حریف را شکست داد تا نخستین برد شیرین را در مرحله نیمه نهایی به دست آورد و تنها یک گام تا فینال فاصله داشته باشد.

شاگردان نیلوفر حجتی در تیم سایپا در ست سوم این مسابقه ۲۶ بر ۲۴ مغلوب میهمان خود شدند اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۲۳ حریف را شکست دادند تا در دور برگشت کار آسان‌تری برابر ذوب آهن داشته باشند.

با این شکست میترا شعبانیان سرمربی تیم ذوب آهن در دور برگشت باید به فکر جبران این نتیجه و تساوی بردها با حریف تهرانی باشد تا شاید بتواند در بازی سوم حریف صدر جدولی خود را شکست دهد.

سایپا تهران در پایان مرحله مقدماتی با ۱۱ برد، یک شکست و کسب ۳۳ امتیاز در جایگاه نخست جدول ایستاد و ذوب آهن اصفهان هم با ۶ برد و ۱۹ امتیاز رتبه چهارم را به دست آورد و آخرین سهمیه حضور در مرحله نیمه نهایی را از آن خود کرد.

لیلی توکلی به عنوان نماینده سازمان لیگ و فائزه جعفری شیرازی به عنوان ناظر فنی و داوری در این مسابقه حضور داشتند.

هدیه صابری داور اول و ماندانا مطیعی داور دوم این دیدار بودند که به مدت ۱۲۱ دقیقه طول کشید و ۱۱۰ نفر تماشاگر داشت.

ست چهارم این دیدار دو کارت زرد و قرمز هم داشت که پوران زارع از تیم سایپا کارت زرد و شبنم علیخانی از سایپا کارت قرمز دریافت کردند.

دور برگشتت مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه ۲۳ بهمن با دو دیدار در شهرهای اصفهان و تهران پیگیری خواهد شد و نارنجی‌پوشان سایپا در اصفهان به مصاف ذوب‌آهن می‌روند.

تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و سایپا تهران سال ۱۴۰۱ عنوان مشترک سومی لیگ برتر زنان را کسب کردند.