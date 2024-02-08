روزانه ۸ مدرسه در کشور احداث می شود/ سهم مناطق روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی، در همایش فرهنگیان شهر تهران به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی که امروز به آن پرداخته می‌شود و مایه افتخار برای همگان است، ریشه آن در آموزش و پرورش بوده و حاصل تلاش معلمان گرانقدر است.

وی افزود: در دوران طاغوت از هر دو نفر، یک نفر بی سواد بود اما امروز نزدیک به ۹۸ درصد مردم در کشور باسواد هستند و این فراهم بودن زمینه آموزش و دسترسی برای همگان به برکت خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ممکن شده است.

صحرایی با اشاره به ساخت مدرسه در کشور، ادامه داد: میانگین ساخت هر روز ۸ مدرسه در دولت سیزدهم که ۶۰ درصد آن نیز در مناطق روستایی است، نشان دهنده نگاه عمیق و راهبردی دولت به مجموعه نظام تعلیم و تربیت دارد.

وی با اشاره به فعالیت دشمنان در راستای گمراهی جوانان، گفت: جنگ فرهنگی، شبیه خون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، قتل فرهنگی و موارد دیگر و تلاش برای فکر نکردن جوانان به آنچه پیش از انقلاب اسلامی بوده‌ایم و امروز به کدام قله‌ها رسیده‌ایم، همه و همه از برنامه‌های بلند مدت دشمن برای به گمراهی بردن ذهنیت جوانان این کشور به انقلاب اسلامی است.

صحرایی افزود: با تمام تلاش دشمن در نابودی این انقلاب، اما به فضل الهی و پشتوانه مردمی، اکنون انقلاب اسلامی به کشورهای دنیا صادر شده است و شاهد تلاش ملت‌های منطقه و جهان در جهت آزادی و استقلال هستیم و این در ملت مظلوم غزه نمایان است.

وی با اشاره به تلاش معلمان، اظهار داشت: باید پیام انقلاب اسلامی در نسل جوان تجلی نماید و این آشنایی و همراهی به دست معلمان گرامی و در کلاس‌های درس محقق خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یک مثلث اساسی با سه ضلع علم، ایمان و امید دارد که نقش آموزش و پرورش در تحقق هر ۳ مورد راهبردی و با اهمیت است.

وی با اشاره به ظرفیت رسانه‌ای معلمان، افزود: معلمان تریبون دارند و رسانه‌های قوی هستند، نباید از این ظرفیت در تربیت نسل آینده و بزنگاه‌های تاریخی کشور مانند انتخابات غافل شد و مقدمه گفتمان سازی در مسائل گوناگون را با همین تریبون ها در کشور آغاز نمود.