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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

انتقاداتی که به شکست تیم ایران وارد شد/ اعتراض بیهوده قلعه نویی

انتقاداتی که به شکست تیم ایران وارد شد/ اعتراض بیهوده قلعه نویی

یک روزنامه قطری به شکست تلخ تیم ملی ایران برابر قطر واکنش نشان داد و به مواردی چون اعتراضات مکرر امیر قلعه نویی و زمان های اضافی اعلام شده از سوی داور اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی ایران شب گذشته در دیدار نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا برابر قطر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند.

روزنامه «الرایه» قطر در شماره امروز خود به این دیدار پرداخت و ضمن اشاره به عملکرد دو تیم در بازی شب گذشته در مورد اشتباهات فنی تیم ملی ایران و همچنین عملکرد دقیق خط حمله این تیم اشاره کرده است. «الرایه» پنالتی اعلام شده برای تیم ملی ایران را «مشکوک» توصیف کرد.

این روزنامه در ادامه به اعتراضات مکرر امیر قلعه نویی اشاره کرد و نوشته است که سرمربی تیم ملی ایران از همان ابتدای بازی مدام به «احمد علی» داور این دیدار اعتراضات بیهوده کرده است مدام از منطقه فنی خارج شد می‌شد.

طبق محاسبات این روزنامه در خصوص وقت‌های اضافه اعلام شده از سوی داور در نیمه اول ۸ و در نیمه دوم ۱۳ دقیقه وقت اضافه گرفته شده است که مجموعاً ۲۱ دقیقه بوده است که در مقایسه با زمان‌های تلف شده بازی، آن را اغراق آمیز و قابل توجه توصیف کرد.

انتقاداتی که به شکست تیم ایران وارد شد/ اعتراض بیهوده قلعه نویی

کد مطلب 6018473
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • زاهدی IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      دیگه این اخبار باعث که باعث رنجش خاطر هست را ادامه ندهید . تموم شد
    • رضا IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      47 سال بود که به فینال نرسیده بودیم . بنظرم اهمیت و قدر این موقعیت را نه مربی محترم و نه بازیکنان گرانقدر درک نکردند . بسیار متاسف شدیم .
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      "نتیجه ۲ بر یک"!؟
    • حمید IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      آقا در کل با این روش نمی تونیم نتیجه بگیریم باید مافیای فوتبال تو ایران درهم شکسته شود و مربی با دانش ب ا فوتبال پایه بیاریم
    • ستار zz IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      هنوز بازی شروع نشده بود همه از داور انتقاد میکردن خدایی داوری اصلا یک طرفه نبود

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