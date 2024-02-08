انتقاداتی که به شکست تیم ایران وارد شد/ اعتراض بیهوده قلعه نویی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی ایران شب گذشته در دیدار نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا برابر قطر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند.

روزنامه «الرایه» قطر در شماره امروز خود به این دیدار پرداخت و ضمن اشاره به عملکرد دو تیم در بازی شب گذشته در مورد اشتباهات فنی تیم ملی ایران و همچنین عملکرد دقیق خط حمله این تیم اشاره کرده است. «الرایه» پنالتی اعلام شده برای تیم ملی ایران را «مشکوک» توصیف کرد.

این روزنامه در ادامه به اعتراضات مکرر امیر قلعه نویی اشاره کرد و نوشته است که سرمربی تیم ملی ایران از همان ابتدای بازی مدام به «احمد علی» داور این دیدار اعتراضات بیهوده کرده است مدام از منطقه فنی خارج شد می‌شد.

طبق محاسبات این روزنامه در خصوص وقت‌های اضافه اعلام شده از سوی داور در نیمه اول ۸ و در نیمه دوم ۱۳ دقیقه وقت اضافه گرفته شده است که مجموعاً ۲۱ دقیقه بوده است که در مقایسه با زمان‌های تلف شده بازی، آن را اغراق آمیز و قابل توجه توصیف کرد.