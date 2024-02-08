استقرار کاروان سلامت هلال احمر در روستاهای مشگین شهر

اصغر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اعزام کاروان سلامت شهرستان به روستاهای ارباب کندی و دوست بیگلو و ارائه انواع خدمات متنوع بهداشتی، درمانی به مردم منطقه به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انجام شده و این نیروها آماده ارائه خدمت به مردم هستند.

وی خاطرنشان کرد: کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر با هدف انجام خدمات عام المنفعه و بشردوستانه و ارائه خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و آموزشی به این روستاها اعزام شدند.

رئیس هلال احمر مشگین شهر بیان کرد: کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان با پزشکان داوطلب، کارشناس مامایی، کارشناس شنوایی سنجی و بینایی سنجی به همت واحد داوطلبان شهرستان و با مشارکت بسیج جامعه پزشکی به صد ها نفر از اهالی این روستاها خدمات رسانی می کنند.

نظری گفت: ویزیت رایگان پزشک برای مراجعین، اهدای دارو، کنترل فشارخون، خدمات مامایی، بینایی سنجی و شنوایی سنجی از جمله خدمات این کاروان است و در کنار آن کاروان سلامت تیم سحر شهرستان مشگین شهر با هدف آمادگی در حوادث طبیعی و تزریق شادی و نشاط در میان کودکان روستا به این منطقه اعزام شده و با بازی ها و مسابقات گوناگون برای کودکان همچون نقاشی و رنگ آمیزی، طناب کشی و اهدای جوایز خدمت رسانی کردند.

وی تصریح کرد: در این کاروان اعزامی کمپین آموزشی با هدف آموزش و ارتقای مهارت های عمومی جوامع محلی و روستایی شامل آموزش آمادگی در برابر مخاطرات و رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای کودکان تشکل شده و از اهالی روستا به عضویت در خانواده بزرگ داوطلبان دعوت به عمل آمد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی کاروان سلامت گفت: طرح کاروان سلامت جمعیت هلال احمر در طول سال و به مناسبت های مختلف با اعزام به مناطق کم برخوردار و محروم با هدف کمک به بهبود سطح سلامت محرومان ادامه خواهد داشت.