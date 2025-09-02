  1. استانها
  2. یزد
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

ویزیت رایگان ۴۵ نفر در روستای اسلام آباد چاهک

خاتم- در راستای طرح نذر خدمت، در روستای کمتر برخوردار اسلام‌آباد چاه‌منج بخش چاهک، بیش از ۴۵ نفر از اهالی روستا ویزیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارعی در این زمینه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نذر خدمت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و باهدف ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه، کاروان سلامت ویژه هفته دولت در روستای اسلام‌آباد چاه‌منج اجرا شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان خاتم گفت: این برنامه با حضور پزشک عمومی و ماما برگزار و خدماتی همچون ویزیت رایگان، مشاوره‌های بهداشتی و پایش وضعیت سلامت به اهالی ارائه شد که در مجموع ۴۵ نفر از مردم روستا از این خدمات بهره‌مند شدند.

وی عنوان کرد: همچنین در اجرای این طرح، حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه در حوزه دارو و خدمات درمانی تأمین که خدمات تعریف شده به‌صورت رایگان در اختیار اهالی روستا قرار گرفت.

این مقام مسئول اظهار داشت: حضور پرشور مردم روستا در این برنامه، نشان از اهمیت و اثرگذاری طرح‌های داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر در مناطق روستایی دارد و جمعیت هلال‌احمر شهرستان خاتم با اجرای چنین طرح‌هایی، در مسیر تحقق عدالت در سلامت و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند، گام‌های مؤثری برمی‌دارد.

