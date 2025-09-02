ویزیت رایگان ۴۵ نفر در روستای اسلام آباد چاهک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارعی در این زمینه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نذر خدمت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و باهدف ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه، کاروان سلامت ویژه هفته دولت در روستای اسلامآباد چاهمنج اجرا شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان خاتم گفت: این برنامه با حضور پزشک عمومی و ماما برگزار و خدماتی همچون ویزیت رایگان، مشاورههای بهداشتی و پایش وضعیت سلامت به اهالی ارائه شد که در مجموع ۴۵ نفر از مردم روستا از این خدمات بهرهمند شدند.
وی عنوان کرد: همچنین در اجرای این طرح، حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه در حوزه دارو و خدمات درمانی تأمین که خدمات تعریف شده بهصورت رایگان در اختیار اهالی روستا قرار گرفت.
این مقام مسئول اظهار داشت: حضور پرشور مردم روستا در این برنامه، نشان از اهمیت و اثرگذاری طرحهای داوطلبانه جمعیت هلالاحمر در مناطق روستایی دارد و جمعیت هلالاحمر شهرستان خاتم با اجرای چنین طرحهایی، در مسیر تحقق عدالت در سلامت و خدمترسانی به اقشار نیازمند، گامهای مؤثری برمیدارد.
