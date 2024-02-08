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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

رییس دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش خبر داد؛

ارسال ۷۰ مقاله به دوازدهمین کنفرانس نظریه‌ گراف و ترکیبیات جبری

ارسال ۷۰ مقاله به دوازدهمین کنفرانس نظریه‌ گراف و ترکیبیات جبری

تفرش- رییس دانشکده ریاضی دانشگاه تفرش گفت: ۷۰ مقاله به دوازدهمین کنفرانس نظریه‌ گراف و ترکیبیات جبری دانشگاه تفرش ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آریانپور پیش از ظهر پنجشنبه در دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری این شهرستان اظهار کرد: دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری با هدف آشنایی پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقمندان به زمینه‌های گراف و ترکیبیات با حوزه‌های تحقیقاتی یکدیگر و نیز ارائه تازه‌ترین برون دادها و دستاوردهای پژوهشی با محوریت گراف، نظریه جبری گراف، ترکیبیات و ترکیبات جبری با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، فارغ التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تفرش در حال برگزاری است.

وی افزود: از ۷۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه کنفرانس، ۶۰ مقاله به صورت ارائه شفاهی پذیرش شده و ۶ سخنران از صاحبنظران و پژوهشگران برجسته حوزه گراف و ترکیبیات کشور، مقاله خود را ارائه می‌دهند.

دبیر دوازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری گفت: در این آئین شش سخنرانی کلیدی تخصصی با حضور استادان امیر جعفری، رامین جوادی، علی طاهر خانی، محمد علی حسین زاده، دوستعلی مژده و مجتبی قربانی از صاحبنظران و پژوهشگران برجسته حوزه گراف و ترکیبیات کشور ارائه می‌شود.

آریانپور هدف از برگزاری این کنفرانس را برقراری ارتباط علمی و تبادل نظرات استاد و دانشجو عنوان کرد و افزود: با توجه به سطح کیفی مطلوب این کنفرانس، مقالات ارائه شده، در مجلات معتبر داخلی و بین المللی چاپ خواهد شد.

بدون مدل سازی های ریاضی نمی‌توان علم را پیش برد

رئیس دانشگاه تفرش نیز در این کنفرانس گفت: مدل سازی ریاضی و شاخه‌های کاربردی ریاضیات نظیر گراف و ترکیبیات در تمامی علوم طبیعی مانند فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، هواشناسی و علوم مهندسی مانند علوم رایانه، هوش مصنوعی کار بردهای گسترده‌ای دارد.

سهیل واشقانی فراهانی با بیان اینکه بدون استفاده از مدل سازی های ریاضی و یا استفاده از کاربرد شاخه‌های مختلف ریاضی نمی‌توان علم را پیش برد، اظهار امیدواری کرد از دستاوردهای این کنفرانس در پیشبرد علم ریاضی در جهان استفاده شود.

کد مطلب 6018509

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