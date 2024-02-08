عاشقان حضرت محمد(ص) عید مبعث را در استان مرکزی جشن گرفتند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم سرزمین آفتاب، عید مبعث را جشن گرفتند و مدیحه‌سرایی در وصف فضائل و مکارم پیامبر اسلام (ص) و واقعه بزرگ مبعث از شامگاه چهارشنبه در جای جای استان آغاز شده است.

اغلب مساجد شهرهای استان مرکزی، شب گذشته شاهد برگزاری آئین گرامیداشت عید مبعث بود و امروز نیز برگزاری برنامه‌های مشابه ادامه خواهد داشت.

همچنین به مناسبت عید مبعث بسیاری از زوج‌های جوان نخستین روز زندگی مشترک خود را امروز جشن می‌گیرند، در برخی محلات استان مرکزی عده‌ای از خیران و بازاریان با توزیع نقل، شیرینی، کیک و نان سنتی این روز مبارک را جشن گرفتند.

فضاسازی معابر عمومی، چراغانی خیابان‌ها و سر در فروشگاه‌ها و مکان‌های عمومی بزرگ در شهرها و روستاهای استان مرکزی گویای عشق و علاقه مردم مسلمان این استان به اهل بیت (ع) است.

حضرت محمد مصطفی (ص) در روز بیست و هفتم ماه رجب ۱۳ سال قبل از هجرت در ۴۰ سالگی، در حالی که در غار حرا مشغول عبادت خداوند بودند، از سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند و آیات نخست سوره علق به قلب مبارک ایشان نازل شد.

۲۷ رجب به روایت مسلمانان اهل تشیع عید مبعث پیامبر اکرم (ص) و به روایت مسلمین اهل تسنن، شب معراج پیامبر (ص) است.

اکنون هزار و ۴۱۵ سال از بعثت پیامبر مکرم اسلام (ص) می‌گذرد و نور رسالت آخرین فرستاده الهی روز به روز در حال درخشش بیشتر در جهان است و مبعث در حقیقت روز رهایی انسان از ظلمت و جهل است.