به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز در آستانه فرارسیدن ۲۲ بهمن، بهار انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بی نهم «سوره فتح آیه ۲۹»

خداوند اراده فرموده مکتب او بر همه ادیان و مکاتب برتری یابد و این فتح و پیروزی را در بزرگراه ایستادگی، صلابت و قاطعیت در برابر دشمنان، بدخواهان و منحرفان و از سوی دیگر ملاطفت، محبت و همراهی و پیوند با مؤمنان، خوبان و ملت اسلام هدایت فرموده است.

بعثت پیامبر خاتم (ص) مبارک باد. بعثتی که پیوسته در حال تکرار است تا حق پویان مسیر حق پرستی و حق خواهی را آشکار و حاکم کنند، مؤمنان را عزیز، مظلومان را رها و فرودستان را گرامی دارند.

مردم مؤمن، فهیم و شریف ایران با برپایی انقلابی بزرگ، بعثتی دیگر به پا کردند و در طی ۴۵ سال با تمام توان و با همبستگی ملی از آرمان و منافع خود دفاع نموده و در برابر زیاده خواهان و زورگویان ایستادند و الگویی برای دیگر مردمان در رنج، ستم و تحقیر شدند.

حوادث این روزهای فلسطین و غزه گواه روشنی از ظلم به انسانیت و حاکمیت توحش و ددمنشی است و ایرانیان سرافراز با صبری ستودنی و مبارزه‌ای مستمر و هوشمندی فراتاریخی، دروغ بزرگ تمدن رسوای حاکم را آشکار کردند و امروز جهانیان هم‌صدا با مردم ایران به دفاع از مظلومیت فلسطین فریاد می کشند.

مردم قهرمان ما در این راه سختی‌های فراوانی را تحمل کرده است. جنگ، تحریم، فشارهای پی در پی اقتصادی و سیاسی و هر از چند گاهی مشاهده جنایات تروریستی آدمکشان که چندی پیش در کرمان و در سالروز شهادت قهرمان ملی شهید سلیمانی با آن روبرو شدند.

ملت شریف ایران نشان داده است در طول تاریخ، تمدن خود را با ایمان به خدا و فرهنگ غنی، همبستگی عمیق، ایثار، دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر متجاوزین و ظالمین برپا کرده است و اینک نیز صفحات نوینی از تاریخ طلایی خود را رقم می‌زند. درود بر شما و سلام و رحمت الهی نثار شما باد.

اکنون نیز در روز شکوه، عزت و آزادی «۲۲ بهمن» و برای چهل و پنجمین بار با حضور گسترده خود نشان خواهند داد به حول و قوه الهی تاریخ پیروزی و سرافرازی تداوم خواهد داشت.

و در آینده نزدیک یازدهم اسفند و در روز سرنوشت و تقویت، تثبیت و تحول و اصلاح نظام سیاسی و اجرایی همه در پای صندوق‌های رأی از حق تعیین سرنوشت خود دفاع و وظیفه خویش را در انتخاب شایستگان ادا خواهند کرد که چنین باد.

خداوندا بر ملت ما الطاف خود را بیش از پیش ارزانی دار، آنان را پیروز و سربلند ساز، امام و شهیدانمان را خشنود و خدمتگزاران مان را توفیق و رهبر عزیزمان را مستدام دار. آمین یا رب العالمین

جامعه روحانیت مبارز

۱۹ بهمن ۱۴۰۲