برنامه‌ تمرین تیم ملی فوتبال ساحلی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که به منظور شرکت در رقابت‌های جام جهانی به دبی سفر کرده است، ظهر امروز ساعت ۱۴ به وقت محلی وارد فرودگاه دبی شد.

اولین جلسه‌ی رسمی تمرین تیم ملی فوتبال ساحلی، ساعت ۲۱ به وقت محلی در زمین تمرین باشگاه «شباب الاهلی» برگزار خواهد شد.

مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۴ با حضور ۱۶ تیم از ۲۶ بهمن به میزبانی کشور امارات برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی با تیم‌های اسپانیا، آرژانتین و تاهیتی هم‌گروه است.

گروه بندی مسابقات مرحله گروهی به شرح زیر است:

گروه A: ایتالیا - آمریکا - مصر - امارات

گروه B: ایران - اسپانیا - آرژانتین - تاهیتی

گروه C: ژاپن - کلمبیا - بلاروس - سنگال

گروه D: برزیل - پرتغال - مکزیک - عمان

برنامه بازی‌های ایران به شرح زیر است:

* ایران - اسپانیا (پنجشنبه ۲۶ بهمن‌، سا عت ۲۰:۳۰)

* ایران - آرژانتین (شنبه ۲۸ بهمن، ساعت ۲۰:۳۰)

* ایران - تاهیتی (دوشنبه ۳۰ بهمن، س اعت ۲۰:۳۰)