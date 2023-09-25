اصرار مسکو بر تحقیقات شفاف درباره انفجارهای نورد استریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی نچایف» سفیر روسیه در آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو همچنان بر تحقیقات شفاف در مورد حملات تروریستی سال گذشته به خطوط لوله گاز نورد استریم اصرار دارد.

سفیر روسیه در بیانیه ای که در آستانه سالگرد انفجارهای نورد استریم منتشر شد، گفت که کشورهایی که این حادثه را بررسی می کنند، تاکنون نتوانسته اند نتیجه خاصی در خصوص این انفجارها ارائه دهند.

نچایف ادامه داد که این موضوع باعث نگرانی شدید است و سؤالاتی را در مورد صداقت و بی طرفی تحقیقات در حال انجام در خصوص حادثه نورد استریم مطرح می کند.

سفیر روسیه در آلمان یادآور شد که آنچه تاکنون در خصوص این تحقیقات مشاهده شده، گمانه‌زنی های متعدد و داستان‌های جعلی رسانه‌ای با هدف منحرف کردن سوء ظن از مقصران اصلی و گمراه کردن افکار عمومی است.

نچایف تاکید کرد که مسکو همچنان اصرار دارد یک تحقیق شفاف در مورد این حمله تروریستی صورت گیرد.

واشنگتن پُست پیشتر گزارش داده بود که دولت آمریکا از قبل در جریان انفجار خطوط لوله گازی نورداستریم روسیه از سوی اوکراین بوده است.

این روزنامه با استناد به اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی گزارش داد که آمریکا از ۳ ماه قبل، اطلاعاتی از طرح دقیق اوکراین برای حمله به خط لوله نورد استریم روسیه داشته است.

پیش از این «سیمور هرش» روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتزر در اظهاراتی فاش کرد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا بعد از بیش از ۹ ماه بحث و بررسی بسیار محرمانه در شورای امنیت ملی این کشور، دستور خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم یک و دو روسیه را صادر کرد.

در افشاگری این روزنامه نگار آمده است که غواصان آمریکایی در تابستان سال ۲۰۲۲ و تحت پوشش رزمایش‌های ناتو مواد منفجره را در خطوط لوله نورد استریم یک و دو کار گذاشته‌اند. سپس این مواد منفجره توسط نروژی‌ها در عملیات خرابکاری عمدی منفجر شدند.