واکنش حزب الدعوه به ترور فرمانده مقاومت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، حزب الدعوه عراق به هدف قرار دادن فرمانده کتائب حزب الله عراق از سوی آمریکا واکنش نشان داد و آنرا محکوم کرد.

در بیانیه حزب الدعوه آمده است: با وجود اینکه کتائب حزب الله عراق حسن نیت خود را نشان داد و به دولت عراق فرصت داد که به نقش خود برای آرامش اوضاع و ممانعت از تشدید تنش عمل کند و به تلاش‌های دیپلماتیک فرصت دهد تا نیروهای خارجی را بیرون کنند اما این با اقدامی تروریستی روبرو شد. سکوت در قبال این جنایت و عدم اتخاذ موضع ملی و سیاسی دولتی کوبنده موجب تکرار آن می‌شود.

حزب الدعوه از جامعه جهانی خواست که به مسئولیت خود در قبال حملاتی که منطقه را به سمت جنگی بی پایان سوق می‌دهد، عمل کند.

پیش از این نیز، یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرده بود: نیروهای آمریکایی به صورت غیر مسئولانه هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن تفاهمات و آغاز گفت وگوی دوجانبه می‌شود را انجام می‌دهند. آنها از طریق یک حمله هوایی به مرکز یک محله مسکونی در بغداد بی توجه به جان شهروندان غیرنظامی و قوانین بین المللی، به صورت واضح عملیات ترور انجام دادند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: آمریکا با این اقدام، صلح در جامعه را به خطر می‌اندازد و حاکمیت عراق را نقض می‌کند و جان مردم عراق را به خطر می‌اندازد و خطرناک‌تر از آن این است که ائتلاف بین المللی کاملاً از دلایل و اهدافی که برای آن در عراق حضور دارد، فراتر می‌رود. این روند موجب می‌شود، دولت عراق بیش از هر زمان، به سمت پایان مأموریت این ائتلاف که به عامل بی ثباتی در عراق تبدیل شده و عراق را به کشاندن به سمت چرخه درگیری تهدید می‌کند، حرکت کند. نیروهای مسلح نیز تنها می‌توانند به وظایف خود براساس قانون اساسی مبنی بر حفظ امنیت عراقی‌ها و خاک عراق از هرگونه تهدید عمل کنند.