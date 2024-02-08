حمله به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یکی از پایگاه‌های نظامیان اشغالگر آمریکایی در منطقه مورد حمله قرار گرفته است.

خبرنگارالمیادین در حلب گزارش داد که پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در میدان نفتی عمر واقع در حومه دیرالزور سوریه هدف گرفته شده است.

علاوه بر این روستای الخضرا که محل اقامت نظامیان آمریکایی حاضر در پایگاه نفتی عمر است نیز هدف قرار داده شده است.

خبرنگار اسپوتنیک نیز گزارش داد که این حمله با استفاده از موشک به انجام رسیده است.

هنوز جزئیات بیشتری در مورد عامل این حمله و تلفات احتمالی نظامیان آمریکایی منتشر نشده است.