جلسه مهم ۱۰ فوریه پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، پارلمان عراق شنبه ۱۰ فوریه جلسه ای برای بررسی حمله ها به عراق برگزار خواهد کرد.

براساس دستورکار منتشر شده از سوی پارلمان، جلسه آتی پارلمان روز شنبه ۱۰ فوریه ویژه بررسی حملات به حاکمیت عراق برگزار خواهد شد.

پیش از این یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به حمله آمریکا به بغداد واکنش نشان داد.

وی گفت: نیروهای آمریکایی به صورت غیر مسئولانه هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن تفاهمات و آغاز گفت وگوی دوجانبه می شود را انجام می دهند. آنها از طریق یک حمله هوایی به مرکز یک محله مسکونی در بغداد بی توجه به جان شهروندان غیرنظامی و قوانین بین المللی، به صورت واضح عملیات ترور انجام دادند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: آمریکا با این اقدام، صلح در جامعه را به خطر می اندازد و حاکمیت عراق را نقض می کند و جان مردم عراق را به خطر می اندازد و خطرناک تر از آن این است که ائتلاف بین المللی کاملاً از دلایل و اهدافی که برای آن در عراق حضور دارد، فراتر می رود. این روند موجب می شود، دولت عراق بیش از هر زمان، به سمت پایان ماموریت این ائتلاف که به عامل بی ثباتی در عراق تبدیل شده و عراق را به کشاندن به سمت چرخه درگیری تهدید می کند، حرکت کند.