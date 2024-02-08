به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی بابک خواجه پاشا شامگاه پنجشنبه ۱۹ بهمن با حضور کارگردان فیلم، سید محمدحسین میری (تهیه کننده)، مهران احمدی، مهران غفوریان، مرتضی امینی تبار، سارا حاتمی (بازیگران)، فرید سعادتمند (آهنگساز)، اشکان پورتاجی (صدابردار)، سید داود گنجوی (نویسنده)، پیمان عباس زاده (مدیر فیلمبرداری)، آرش قاسمی (طراحی و ترکیب صدا) و کامران خلج (گریمور) برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید محمدحسین میری با آرزوی رفع ظلم از همه مسلمانان مخصوصاً مسلمانان غزه گفت: این کار حاصل یک فعالیت جمعی، همدلی و اشتراک است و همه ما جمع شدیم تا مدلی از سینما که مایه آبروی سینمای ایران است ارائه دهیم؛ سینمایی انسانی و عرفانی که سعی کردیم برمبنای آن جلو برویم.

بابک خواجه پاشا کارگردان سینمایی «آبی روشن» در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر چرایی محجبه شدن شخصیت زن فیلم در پایان، گفت: محجبه شدن شخصیت در پایان داستان قانون حرم امام رضا (ع) است.

وی درباره این اثر عنوان کرد: اتفاقی به نام حق داشتن وجود دارد و همه ما حق‌هایی بر گردن داریم و مهمترین حقی که برآدم است حق نزدیکان آدم است، شخصیت حاج یونس در طول داستان باور ندارد حقی برگردن دارد تا زمانی که با برادر دیدار می‌کند و آگاه می‌شود و این انسان که به زعم خود خداجو است باید قبل از خادمی امام رضا (ع) ابتدا حق الناس را رعایت کند.

وی افزود: آیا ما فکر می‌کنیم آن حقوقی که می‌گیریم پول تک تک مردم است؟ اگر این را بدانیم کم فروشی نمی‌کنیم و امیدوارم کم فروشی اتفاق نیفتد.

این کارگردان در ادامه یادآور شد: امروز اگر کارهای تارانتینو یا مجیدی را دوست داریم به‌واسطه این است که در اثر خود صادق هستند و باید به وجود خودمان رجوع کنیم و در لایه‌های وجودی خو مضمون را پیدا کنیم و فیلم صادقانه بسازیم. امیدواریم فیلمسازان با مضمون فیلم صادق باشند

کارگردان در پاسخ به پرسشی حقوقی درباره قتل، گفت: در فیلمنامه برای قتل درجه دو تمامی منطق‌ها رعایت شده است و مبنای حقوقی آن هم درست است و در واقع قبل از اثبات قانونی قتل، رضایت گرفته می‌شود.

سید داوود نجومی فیلمنامه نویس، درباره حس و حال این فیلم بیان کرد: این کار را مشترکا با آقای ابیلی نوشتیم و از ابتدا فکر نمی‌کردیم این اتفاق بیفتد اما در ادامه المان‌هایی مثل انگشتر فیروزه برای حال و هوای امام رضایی قرار دادیم. در واقع فراتر از شرع و قانون به یک مساله اخلاقی پرداخته‌ایم.

در ادامه کارگردان درباره فیلمنامه این اثر افزود: پاره داستان‌ها در راستای تقویت پیرنگ و شاه پیرنگ است و تلاش دارد قهرمان را در سفر قهرمانی‌اش برجسته کند.

مهران احمدی با اشاره به اینکه اهل نیشابور و زادگاه اهل طریقت است، گفت: انگار طی طریقی که حاج یونس می‌کند همان مسیری است که سیمرغ می‌رود و شاید سیمرغ هم به ما دادند و به نظرم تنها انگیزه این فیلم آن اشکی است که حاج یونس در تونل‌های معدن فیروزه نیشابور می‌ریزد. احساس می‌کنم یک چیزی به خودم و قلبم و زادگاه مادری ام بدهکار بودم.

وی افزود: کمدین ها بهترین بازیگران جهان هستند و یک بازیگر وقتی به درجه بلوغ بازیگری می‌رسد باید بتواند کمدین شود آن هم در ایران که ۸۰ میلیون طناز دارد. من در برابر مهران غفوریان سر تعظیم فرود می آورم.

این بازیگر یادآور شد: همچنین بازیگر باید ریشه‌های طنز در وجودش داشته باشد تا بتواند کمدی بازی کند. مهران غفوریان کمدین است و ما سال‌ها با او خندیده‌ایم.

وی ادامه داد: احترامی که الان من دارم حاصل سینمای محترمی بوده است که بزرگان ما داشته‌اند. امیدوارم این احترام سر جایش بماند و با خیلی چیزها از دست نرود.

مهران غفوریان بازیگر این اثر نیز گفت: خیلی این کارگردان ترک زبان و آثار او را دوست دارم و خیلی خوشحالم در این پروژه حضور دارم، زمانی که راجع به این نقش با من صحبت شد درباره نقشم خیلی صحبت کردیم. ما آدمی را می‌بینیم که تصور می‌شود آدم بدی است اما در انتها با او همراه می‌شویم. خیلی خوشحالم این نقش را بازی کردم.

وی در انتها تصریح کرد: این جمله خیلی درست و واقعی است که امام رضا (ع) بین هیچکس تفاوت نمی‌گذارد، امام رضا (ع) به دل آدما نگاه می‌کند و مگر می‌شود با دل شکسته از امام چیزی بخواهیم و محقق نشود.

این کارگردان درباره انتخاب بازیگران فیلم توضیح داد: باور داشتیم سراغ بازیگرانی برویم که این حرفه را به خوبی بشناسد و همچنین مخاطب نسبت به این بازیگران در این نقش‌ها پیش‌فرض نداشته باشد. ما در کشورمان ستاره‌های کمی داریم و می‌توانیم روی بازیگرانی برای ستاره شدن کار کنیم.

وی افزود: سینما بدون گیشه اصلاً معنا ندارد از همین رو دنبال جلب نظر مخاطب بودیم اما فقط این نبوده است و علاقه مندی بچه‌های گروه برای نقش‌ها هم مهم بود. مرتضی امینی تبار و سارا حاتمی بی بدیل بازی می‌کنند و هر ۲ به مضمون فیلم صادق اند و هر ۲ عشق امام رضا (ع) را در دل دارند و به فضای خانوادگی وابسته‌اند.

سارا حاتمی بازیگر فیلم در سخنانی بیان کرد: این نقش با نقشم در «کت چرمی» خیلی متفاوت بود و ۲ نوع بازی متفاوت نیاز داشت و قابل مقایسه با هم نیست.

وی افزود: در این فیلمنامه به موضوعی پرداخته شده بود که به علاقه شخصی خودم بر می‌گشت و از ابتدا که سکانس پایانی را دیدم آن را قبول کردم و معتقد بودم این سکانس یعنی این نقش برای من فرستاده شده است.

مرتضی امینی تبار نیز یادآور شد: هر انسانی یک مسیری دارد. اعتراف می‌کنم درکی از گیشه ندارم و می‌فهمم ما قسمتی از یک جریان هستیم. بابک خواجه پاشا نیازی به حضور من و سارت حاتمی در اثر نداشت. هر توتمی برای هر کشوری مهم است یک جا مصائب مسیح و اینجا امام رضا (ع) برای ما مهم است.

در ادامه نشست فرید سعادتمند آهنگساز فیلم مطرح کرد: قبل از تولید موسیقی درگیر مضمون می‌شوم در این فیلم هم سعی کردم موسیقی در فضای نئوکلاسیک اتفاق بیوفتد و چون روی موسیقی ایرانی تعصب دارم تلاش کردم سازبندی و موسیقی ایرانی در این اثر رعایت شود. تمام موسیقی‌های افکتیو این کار به صورت آکوستیک تولید شده است که امیدوارم مقبول باشد.

پیمان عباس زاده طراح صحنه فیلم نیز یادآور شد: انتخاب لوکیشن کار توسط آقای زاغری انجام شد و یکی از بهترین انتخاب لوکیشن ها بود. نمی‌خواستم خیلی گرفتار کارت پستالی شدن فیلم شویم و در عین زیبایی، طبیعت بر فضای داستان قالب نشود، تلاش کردیم همه فیلم را با آی لول حاج یونس ببینیم.

کامران خلج چهره آرای این پروژه در پایان نشست توضیح داد که گریم هر شخصیت معمولاً بیش از یک ساعت زمان می‌برد.